Grandi diorami cittadini vintage e moderni, un luna park con attrazioni in movimento, il mondo post-apocalittico di Fallout, le ambientazioni fantasy e i castelli medievali, i supereroi Marvel e DC, l’universo di Star Wars e molto altro ancora: è quanto attende i visitatori di Bricks in Florence Festival 2026. Tra i più importanti appuntamenti italiani dedicati al mondo dei mattoncini LEGO® e agli appassionati di ogni età, la grande mostra-evento, giunta alla nona edizione, è in programma sabato 14 e domenica 15 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

Organizzato da ToscanaBricks — Il LEGO® Users Group della Toscana, il festival offre due giornate ricche di divertimento e creatività per famiglie, appassionati e curiosi di ogni età.Bricks in Florence Festival trasformerà il teatro in un mondo magico fatto di mattoncini LEGO®, con creazioni originali realizzate da AFOL (Adult Fans of LEGO®) provenienti da tutta Italia e dall’estero. Gli oltre cento espositori presenteranno opere uniche, dimostrando la straordinaria varietà di questo hobby che da oltre novant’anni alimenta la creatività di milioni di persone in tutto il mondo.Opere collaborative e progetti personali di ogni forma e dimensione saranno i protagonisti dell’esposizione.

Dopo anni di assenza torna il grande diorama cittadino vintage, realizzato esclusivamente con i pezzi disponibili a cavallo degli anni ’80 e ’90, con diversi treni, un grande porto e tanti omaggi ai prodotti dell’infanzia di molti appassionati. E torna, con moltissime novità, anche il diorama cittadino in scala minifigure dove fanno il loro debutto nuove aree come l’imponente collina con la sua strada panoramica e il cantiere della fabbrica Maersk. Non mancheranno i treni in movimento e le numerose scenette che rendono viva la città.Debutterà a Firenze la grande riproduzione del castello medievale di Monsummano Alto, realizzata dagli studenti della scuola secondaria "G.

Giusti – W. Iozzelli" basandosi su un rigoroso studio delle fonti storiche: i ragazzi saranno a disposizione del pubblico per domande e un tour guidato dell’opera!In esclusiva per questa edizione, grazie a un’importante collaborazione con The LEGO Group, il caratteristico celeste Maersk contaminerà non soltanto il grande diorama cittadino, ma anche numerose altre opere, alcune delle quali appositamente ispirate a questa iconica colorazione.E ancora tante creazioni originali tra edifici storici, veicoli motorizzati, sculture, omaggi alla cultura pop, al cinema e alla televisione.

Ogni opera racconterà una storia diversa grazie alla fantasia dei nostri costruttori.L’esposizione sarà arricchita da diverse gallerie fotografiche dedicate a minifigure e mattoncini LEGO, interpretati attraverso sguardi e stili differenti.

Oltre alla mostra, i visitatori potranno partecipare ai laboratori organizzati da ToscanaBricks, come le avvincenti gare di Speed Building, il gioco collaborativo Costruisci il mondo MINECRAFT e la nuova attività Costruisci il tuo Mosaico. Non mancherà l’area di gioco libero, perfetta per dare sfogo alla fantasia di tutti i partecipanti grandi e piccini.La Galleria Giovani Costruttori, molto apprezzata dal pubblico, tornerà anche in questa nona edizione per valorizzare la creatività dei bambini tra 6 e 12 anni, che potranno esporre le proprie opere accanto a quelle dei maestri costruttori.

Torna anche la sezione ToscanaBricks AFOL Launch Pad, pensata per i ragazzi dai 13 anni in su, un vero trampolino di lancio per i futuri espositori di Bricks in Florence Festival.Il festival rinnova anche il suo impegno benefico con la raccolta fondi organizzata con Fairy Bricks: grazie alle donazioni del pubblico, saranno distribuite scatole LEGO® ai bambini ricoverati negli ospedali toscani, portando un sorriso anche dove ce n’è più bisogno.

Infine, i visitatori potranno curiosare tra gli stand dei negozi specializzati in set rari, minifigure, elementi sfusi, abbigliamento, libri e accessori a tema LEGO®.