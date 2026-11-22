Altopascio (Lu), 11 novembre 2026 - Un impegno condiviso per rafforzare il contrasto alle mafie, promuovere la cultura della legalità e restituire alla collettività i patrimoni sottratti alla criminalità organizzata. È stato firmato questa mattina ad Altopascio il Patto degli amministratori toscani sulla legalità, momento culmine dell'incontro “Dalla confisca al bene comune: il ruolo degli enti locali”.

L’appuntamento si è tenuto nell'ambito di Piazze Aperte 2026, evento promosso da Anci Toscana con il sostegno della Regione Toscana e realizzato in collaborazione con Legambiente Toscana, Libera Toscana, Le Discipline e Upi Toscana.

La mattinata, ospitata negli spazi del bene confiscato di via Puccini a Spianate, ha rappresentato un'occasione di confronto sul contributo che i Comuni possono offrire non soltanto nella gestione dei beni confiscati, ma soprattutto nella loro trasformazione in spazi e servizi a disposizione delle comunità. Un tema al quale Piazze Aperte dedica da dieci anni iniziative, incontri e percorsi di sensibilizzazione, con l'obiettivo di rafforzare il protagonismo delle amministrazioni locali. Ad aprire i lavori sono stati la sindaca di Altopascio Sara D'Ambrosio, Gabriele Berni, delegato alla legalità e ai beni confiscati di Anci Toscana e sindaco di Monteroni d'Arbia, la vicepresidente della Regione Toscana Bintou Mia Diop e il procuratore generale della Repubblica Ettore Squillace Greco.«Le mafie cambiano, si evolvono e assumono forme sempre più difficili da riconoscere - ha sottolineato Bintou Mia Diop -.

Per questo è fondamentale che anche gli amministratori continuino a formarsi, aggiornando conoscenze e strumenti. Siamo contenti di aver sostenuto come Regione Toscana questo percorso di formazione, che ha coinvolto tanti amministratori e amministratrici e che intendiamo confermare anche nei prossimi anni. Il Patto presentato oggi rafforza proprio questa direzione: fare rete, condividere competenze e rendere la legalità una pratica concreta dell’azione amministrativa. E il fatto che questo momento si svolga proprio in un bene confiscato, restituito alla comunità e tornato a vivere, dà ancora più valore al significato di questo impegno».«Si può parlare di legalità, si possono fare incontri ma è con le azioni che si ha la dimostrazione più forte ed evidente - ha commentato Sara D’Ambrosio -.

Riconsegnare uno spazio confiscato significa dare nuova vita: ed è attraverso l’innesco della creatività e della condivisione che si mette in campo un’energia che coinvolge tutta la comunità, com’è avvenuto a Spianate. Firmiamo il patto tra amministrazioni, facciamo rete tra enti locali, Prefetture e autorità giudiziarie, creiamo relazioni, ma il patto più grande che possiamo stringere è quello con le cittadine e i cittadini. Per non farli sentire soli, contro l’illegalità. Per farli sentire protetti.

Per dimostrare che c’è qualcuno che ascolta, che cerca soluzioni e che lavora per stare bene, per stare meglio».«Con la firma di questo Patto vogliamo rafforzare l'impegno comune degli amministratori toscani nella promozione della legalità e nel contrasto alle mafie - ha dichiarato Gabriele Berni -. I Comuni hanno un ruolo fondamentale, perché possono trasformare i beni sottratti alla criminalità in nuove opportunità per le comunità. Non si tratta soltanto di recuperare immobili, ma di restituire spazi, servizi e occasioni di partecipazione ai territori.

Come Anci Toscana vogliamo continuare ad accompagnare le amministrazioni in questo percorso, mettendo in rete esperienze e competenze e rafforzando la collaborazione tra istituzioni e società civile».

Al centro dei lavori l'esperienza di Altopascio, con la ricostruzione del percorso che ha portato dalla confisca dell'immobile alla sua rigenerazione e restituzione alla collettività, fino alla nascita di Zenit. Un esempio concreto di riutilizzo sociale di un bene sottratto alla 'ndrangheta nel 2001 e trasferito al patrimonio comunale nel 2003. Dopo una lunga vicenda amministrativa e un percorso di recupero avviato dall'amministrazione comunale, l'immobile è stato completamente rigenerato grazie a un investimento di circa due milioni di euro attraverso fondi Pnrr; oggi ospita uno spazio di aggregazione e socializzazione e appartamenti destinati ai Carabinieri. A illustrare il progetto sono stati il vicesindaco Daniel Toci e l'assessora al welfare e alla pubblica istruzione Valentina Bernardini.

Il confronto ha coinvolto anche la prefetta di Lucca Cristina Favilli e il comandante provinciale dei Carabinieri di Lucca Michele Lastella. Spazio quindi alle esperienze di Chiesina Uzzanese e Montopoli in Val d'Arno, con gli interventi dei sindaci Fabio Berti e Linda Vanni. Il punto di vista delle realtà impegnate nella promozione della legalità è stato affidato a Massimo Borghi, assessore alla legalità del Comune di Gavorrano e referente regionale di Avviso Pubblico, e Giulia Bartolini, co-referente di Libera Toscana. I lavori sono stati coordinati da Liuba Ghidotti di Anci Toscana.

In Toscana 664 beni confiscati tra immobili e aziende

L'iniziativa si inserisce in un contesto regionale che conta numerosi patrimoni sottratti alla criminalità organizzata. Secondo i dati dell'Osservatorio sui beni confiscati della Regione Toscana, aggiornati al 31 ottobre 2026, sono 664, tra immobili e aziende, i beni complessivamente censiti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC). Nel dettaglio, 286 immobili sono già stati destinati, mentre 264 risultano ancora in gestione all'ANBSC.

Le aziende sono 114: 27 destinate e 87 ancora in gestione. Numeri che evidenziano quanto sia importante il lavoro degli enti locali nella fase successiva alla confisca. La destinazione di un immobile a un Comune, infatti, è soltanto il primo passaggio: occorre individuare una funzione, recuperare gli spazi, costruire collaborazioni con il territorio e garantire che il bene torni a essere realmente utilizzato dalla collettività.

Un impegno sostenuto anche dalla Regione Toscana, che negli ultimi anni ha assegnato agli enti locali oltre 6,3 milioni di euro per il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati, finanziando 16 progetti, di cui nove conclusi e sette ancora in corso. A queste risorse si aggiungono oltre 600mila euro stanziati per il triennio 2026-2028, in occasione dei 30 anni dalla legge 109/96 per il riuso dei beni confiscati. Finanzieranno progetti didattici nelle scuole (360mila euro), la partecipazione dei giovani ai campi antimafia (90mila euro), iniziative di formazione sulla legalità e sul recupero dei beni confiscati rivolte ad amministratori e dipendenti pubblici, attraverso Anci Toscana (30mila euro), e le attività dell'Associazione familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili (45mila euro).

I fondi sosterranno inoltre il rilancio del Centro regionale di documentazione “Cultura della Legalità Democratica”, con la digitalizzazione dell'archivio, l'ampliamento del patrimonio librario e l'individuazione di una nuova sede più accessibile entro la fine del 2026.La storia dell’immobile confiscatoLa storia dell’immobile attraversa oltre vent’anni. La villetta via Puccini venne confiscata nel 2001 nell’ambito di un’operazione della Magistratura e trasferita al patrimonio del Comune di Altopascio per finalità sociali e istituzionali nel 2003.

Negli anni successivi l’immobile viene lasciato nella disponibilità della famiglia a cui era stato confiscato, fino al 2010 quando - in concomitanza della riconsegna delle chiavi - l’ufficio comunale effettua un sopralluogo nell’immobile e lo trova completamente devastato, distrutto, danneggiato, sventrato, inagibile in ogni sua parte. Nel silenzio generale. Viene depositata una denuncia contro ignoti. Dal 2016, con il primo mandato dell’amministrazione D’Ambrosio, prende avvio il percorso politico e amministrativo per il recupero del bene confiscato e la sua restituzione alla collettività.

Nel 2022 arrivano i fondi PNRR per circa 2 milioni di euro; nel 2024 prende il via il cantiere di demolizione e ricostruzione che oggi consegna alla cittadinanza un nuovo spazio pubblico.

Il 16 maggio 2026, dopo oltre un anno di percorso di partecipazione con i cittadini più giovani del territorio e con la conclusione dei lavori, viene ufficialmente inaugurato lo spazio Zenit di Spianate. Da bene confiscato e versato nell’abbandono a luogo di socializzazione e rinascita. Al piano terra dell’edificio c’è infatti Zenit, il nuovo spazio di aggregazione giovanile dedicato a ragazze e ragazzi del territorio e a persone di tutte le età; ai piani superiori trovano posto i 3 appartamenti destinati all’Arma dei Carabinieri di Altopascio. Un presidio di comunità, socialità e Stato nel cuore di un luogo che per troppo tempo è stato una ferita aperta per il territorio.

Con i fondi è stato realizzato anche un nuovo parco pubblico attrezzato, con giochi e spazi di socialità, in via Michelangelo Moroni, poco distante da Zenit.