Poco dopo le ore 12:00, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini, in direzione Pisa, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 35, nel quale un mezzo pesante si è ribaltato, occupando la carreggiata.

Attualmente, nel tratto interessato dall'evento, il traffico risulta bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Pisa. Si registra inoltre 1 km di coda per curiosi, in direzione Firenze.Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.Agli utenti che da Firenze sono diretti a Pisa, dopo l’uscita obbligatoria a Pistoia, si consiglia di percorrere la viabilità esterna verso Montecatini dove rientrare in autostrada.

AGGIORNAMENTO - Poco dopo le ore 15:15, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stato riaperto il tratto compreso tra Pistoia e Montecatini, in direzione Pisa, che era stato chiuso a causa di un incidente.