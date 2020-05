Barberino Mugello, un assessore in più: Paolo Tagliaferri

Si occuperò di Sport, Ambiente e Protezione Civile. "Grazie al sindaco Mongatti e a tutta la giunta, ho tanta voglia di fare bene e mi metto a disposizione con umiltà e serietà"

Nominato il quinto Assessore della Giunta Mongatti: è Paolo Tagliaferri, già eletto in consiglio Comunale nella scorsa tornata elettorale.

"Questi primi mesi del nuovo mandato - commenta il Sindaco di Barberino Giampiero Mongatti - ci sono serviti per valutare al meglio quali fossero i criteri e le scelte necessarie al fine di costruire una squadra di governo il più possibile completa e funzionale. Di concerto ed in piena sintonia con tutti gli Assessori abbiamo scelto di accogliere all'interno della Giunta una nuova figura che si occupasse di alcune delle importanti deleghe che avevamo redistribuito in questa fase iniziale. Sport, Ambiente e Protezione Civile saranno dunque le deleghe del nuovo Assessore del Comune di Barberino di Mugello Paolo Tagliaferri: persona giovane, preparata e piena di entusiasmo, a cui va il mio migliore augurio. Colgo l'occasione - conclude Mongatti - per rivolgere un sincero grazie a Paolo per aver accettato la nomina ed un altrettanto sentito ringraziamento a tutti gli altri membri della Giunta, per il notevole impegno e la grande dedizione con la quale stanno lavorando al mio fianco".



"Mi preme ringraziare prima di tutto il Sindaco e tutta la giunta per la fiducia e la stima che hanno dimostrato nei miei confronti - ha commentato l'Assessore Paolo Tagliaferri - il mio stato d'animo è un misto tra entusiasmo, commozione e voglia di far bene. Inizio questo percorso con umiltà mettendomi al servizio della comunità con serietà e piena disponibilità. Amo lo sport, ho a cuore l'ambiente e in questi mesi così difficili per tutti ho potuto constatare da vicino il valore e il ruolo chiave della protezione civile sul nostro territorio: sarà un onore per me prendere a cura queste tematiche".



A seguito della nuova nomina ecco l'attuale composizione della giunta del Comune di Barberino e la distribuzione delle deleghe:



Sara Di Maio Vice Sindaco nata a Firenze il 7 giugno 1973 e residente a Barberino di Mugello con deleghe Bilancio, Sviluppo Economico, Agricoltura, Turismo, Innovazione Tecnologica, Comunicazione, Servizi Pubblici locali;

Fulvio Giovannelli nato a Barberino di Mugello il 15.05.1949 e residente a Barberino di Mugello con deleghe Personale e Politiche giovanili e Cultura;

Antonella Martinucci nata a Barberino di Mugello il 23.01.1959 e residente a Barberino di Mugello con deleghe Politiche educative e scolastiche, e Lavori Pubblici;

Sandra Mantelli nata a Firenze il 20.08.1975 e residente a Barberino di Mugello con deleghe Sanità, Servizi Sociali, Interventi di sostegno al reddito, Pari Opportunità.

Paolo Tagliaferri nato a Firenze il10.03.1987 e residente a Barberino di Mugello con deleghe Ambiente,Sport, Caccia e Pesca e Protezione Civile.



Resta in capo al Sindaco, Giampiero Mongatti, la cura delle funzioni nelle seguenti materie: Urbanistica, Edilizia Privata, Servizi Amministrativi/ Affari Generali, Polizia locale, Partecipate, Edilizia residenziale pubblica.