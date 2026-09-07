Auto a fuoco, incidente oggi in A1

Pomeriggio difficile sull'Autostrada A1 nel tratto fiorentino. Traffico in tilt e lunghe code per una serie di incidenti che hanno costretto Autostrade per l'Italia a chiudere un tratto di carreggiata.

Il sinistro più grave è avvenuto all'interno della galleria Santa Lucia, al km 267+500, tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Firenze. Secondo le prime informazioni, un'auto si è ribaltata e ha preso fuoco all'interno della galleria. Un rogo che ha richiesto l'intervento immediato di più squadre dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e del personale di Autostrade.

Pochi chilometri più a sud, altri due episodi hanno complicato ulteriormente la situazione: due furgoni sono andati a fuoco, uno poco fuori dal casello A1 di Scandicci e uno subito dopo Scandicci in direzione Nord.

Per consentire le operazioni di spegnimento e soccorso, è stato chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è rimasto completamente bloccato, con 5 km di coda.

Questa la sequenza temporale indicata da Muoversi in Toscana.

Ore 15.12. In A1, in direzione Roma, 4 km di coda per incidente, veicolo in fiamme e traffico bloccato in galleria al km 267+500 tra Aglio e Calenzano-Sesto Fiorentino. Chiuso il tratto tra il bivio A1-Var Baccheraia e Calenzano-Sesto Fiorentino.

Ore 16.14, 5 km di coda per incidente, veicolo in fiamme e traffico bloccato in galleria al km 267+500 tra Barberino di Mugello e Calenzano-Sesto Fiorentino. Chiuso il tratto tra il bivio A1-Var Baccheraia e Calenzano-Sesto Fiorentino. Si sono formate code con traffico bloccato per il tratto chiuso tra Aglio e Barberino.

Ore 16.34, 5 km di coda per incidente al km 267 (estinte le fiamme al veicolo al km 267+500) e traffico sbloccato in galleria tra Barberino di Mugello e Calenzano-Sesto Fiorentino. RIAPERTO il tratto tra il bivio A1-Var Baccheraia e Calenzano-Sesto Fiorentino. Si sono formate code tra Badia e Aglio (sulla Direttissima) e code con traffico bloccato tra Aglio e Barberino di Mugello.