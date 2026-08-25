Atletica e nuoto: premio in Regione per chi ha vinto medaglie

“Un Pegaso per lo Sport agli atleti e alle atlete della Toscana che hanno conquistato dieci medaglie ai recenti Campionati europei di atletica leggera di Birmingham e di nuoto a Parigi”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ricordando che “grazie a loro, in appena tredici giorni, dal 4 al 16 agosto, la nostra regione ha collezionato sei ori, un argento e tre bronzi. Nell’atletica gli ori di Larissa Iapichino, Leonardo Fabbri, Andy Diaz e Sofia Fiorini; nel nuoto le quattro medaglie di Ginevra Taddeucci, due ori, un argento e un bronzo, e i bronzi di Linda Caponi e Andrea Cosi”.

“A settembre, quando si allenteranno gli impegni sportivi, inviterò questi atleti a Palazzo Strozzi Sacrati - ha concluso Giani – e a ciascuno di loro consegnerò il Pegaso per lo Sport della Regione Toscana, in segno di ringraziamento per le loro imprese e per le bellissime pagine dell’atletica e del nuoto che hanno scritto”.