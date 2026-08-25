Centenario della Fiorentina: Firenze si illumina di viola

Firenze si veste di viola per celebrare i cento anni della Fiorentina. Nelle notti del 28 e 29 agosto, in occasione del Centenario della fondazione di ACF Fiorentina, alcuni dei luoghi più simbolici della città saranno illuminati di viola per rendere omaggio a una storia che da un secolo lega profondamente la squadra alla città e alla sua comunità.

A illuminarsi saranno le Porte Storiche cittadine, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di Piazza della Signoria e lo Stadio Artemio Franchi. L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni per i cento anni dalla fondazione della Fiorentina, riconosciuto dalla Giunta comunale come un appuntamento di particolare rilevanza per Firenze per il suo valore sportivo, storico, culturale e identitario. Per la realizzazione dell’illuminazione il Comune, attraverso Firenze Smart, predisporrà quanto necessario affinché i luoghi individuati possano tingersi di viola nelle due serate del 28 e 29 agosto.

L’illuminazione accompagnerà così le celebrazioni che prenderanno il via nei giorni del Centenario, con il momento celebrativo in programma allo Stadio Artemio Franchi al termine della gara Fiorentina-Frosinone del 29 agosto.

Intanto la Curva Fiesole chiama a raccolta tutto il Popolo Viola per celebrare i 100 ANNI della Fiorentina. L'appuntamento è per oggi martedì 25 agosto dalle ore 19:00 in Piazza Santa Maria Novella.

Alle 21 il via al grande corteo con questo percorso:

Piazza Santa Maria Novella

Via dei Banchi

Via dei Pecori

Piazza Duomo

Via Calzaiuoli

Piazza della Signoria.

Il gran finale è previsto proprio in piazza Signoria, con uno spettacolo finale che promette scintille.