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Centenario della Fiorentina: Firenze si illumina di viola

Intanto stasera la grande manifestazione dei tifosi con corteo in partenza alle 21 da piazza S. Maria Novella

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
25 Agosto 2026 16:03
Centenario della Fiorentina: Firenze si illumina di viola

Firenze si veste di viola per celebrare i cento anni della Fiorentina. Nelle notti del 28 e 29 agosto, in occasione del Centenario della fondazione di ACF Fiorentina, alcuni dei luoghi più simbolici della città saranno illuminati di viola per rendere omaggio a una storia che da un secolo lega profondamente la squadra alla città e alla sua comunità.

A illuminarsi saranno le Porte Storiche cittadine, il Loggiato degli Innocenti, il David di Piazzale Michelangelo, il Biancone di Piazza della Signoria e lo Stadio Artemio Franchi. L’iniziativa rientra nel programma delle celebrazioni per i cento anni dalla fondazione della Fiorentina, riconosciuto dalla Giunta comunale come un appuntamento di particolare rilevanza per Firenze per il suo valore sportivo, storico, culturale e identitario. Per la realizzazione dell’illuminazione il Comune, attraverso Firenze Smart, predisporrà quanto necessario affinché i luoghi individuati possano tingersi di viola nelle due serate del 28 e 29 agosto.

L’illuminazione accompagnerà così le celebrazioni che prenderanno il via nei giorni del Centenario, con il momento celebrativo in programma allo Stadio Artemio Franchi al termine della gara Fiorentina-Frosinone del 29 agosto. 

Intanto la Curva Fiesole chiama a raccolta tutto il Popolo Viola per celebrare i 100 ANNI della Fiorentina. L'appuntamento è per oggi martedì 25 agosto dalle ore 19:00 in Piazza Santa Maria Novella.

Alle 21 il via al grande corteo con questo percorso:

Piazza Santa Maria Novella

Via dei Banchi

Via dei Pecori

Piazza Duomo

Via Calzaiuoli

Piazza della Signoria.

Il gran finale è previsto proprio in piazza Signoria, con uno spettacolo finale che promette scintille.

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