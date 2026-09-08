Asl Toscana centro, mappatura dedicata ai sordi e ai sordociechi

Firenze – Sapere a chi rivolgersi, quali servizi sono disponibili e dove trovarli. È questo l’obiettivo della nuova Mappatura degli enti, servizi e progetti per persone sorde, ipoacusiche e sordocieche realizzata nell’ambito del progetto “Insieme per comunicare meglio”.

La pubblicazione, disponibile in formato cartaceo e digitale, riunisce in un unico strumento le realtà presenti sul territorio dell’Azienda Usl Toscana centro che offrono servizi, attività e progetti rivolti alle persone con sordità e ipoacusia. Una guida pensata per facilitare l’orientamento e rendere più semplice l’accesso alle opportunità presenti sul territorio.

La mappa è il risultato di un percorso di co-progettazione tra istituzioni ed Enti del Terzo Settore, promosso dalla Regione Toscana e attivato dall’Azienda Usl Toscana centro – Dipartimento dei Servizi Sociali, nell’ambito degli interventi finanziati dal Fondo ministeriale per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.

Al progetto hanno collaborato Azienda Usl Toscana centro, CR ENS Toscana, Elfo – Società Cooperativa Sociale e Associazione Comunico APS. La pubblicazione è stata curata dalla Cooperativa Sociale Elfo in collaborazione con ENS Regionale Toscana e Comunico APS.

Una rete di servizi per l’accessibilità

All’interno della mappatura trovano spazio anche i servizi messi a disposizione dall’Azienda Usl Toscana centro per favorire l’accesso delle persone sorde e ipoacusiche all’assistenza socio-sanitaria.

Tra questi il Servizio di Mediazione Linguistica Culturale (MLC), che prevede un servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS) per le persone sorde che accedono ai servizi territoriali e ospedalieri, dalle visite specialistiche ai colloqui, fino agli esami diagnostici. Il servizio può inoltre supportare le persone ipoacusiche che non utilizzano la LIS attraverso la ripetizione labiale e altre modalità comunicative.

Ulteriormente, sono presenti sportelli informativi per persone sorde presso i front office delle principali sedi territoriali dell’Azienda USL Toscana Centro. Gli operatori formati e qualificati nella LIS forniscono informazioni e supporto nell’accesso ai servizi socio-sanitari.

Particolare attenzione è dedicata anche alle situazioni che richiedono competenze sanitarie specifiche. Il Servizio di Accoglienza delle persone sorde, attraverso personale sanitario formato, facilita infatti l’accesso alle cure e alle prestazioni programmate o urgenti, anche in contesti come pronto soccorso, sala parto, sale operatorie e diagnostica.

Per informazioni sui servizi dell’Azienda Usl Toscana centro è possibile consultare il sito istituzionale Azienda USL Toscana Centro, nella sezione Guida ai servizi/Dipartimento dei Servizi Sociali/Disabilità/Ipoacusia e linguaggio dei segni. In uno dei file della pagina dedicata sarà inoltre consultabile una versione digitale della mappa tramite QR Code.

La consultazione digitale permetterà di individuare enti, servizi e progetti presenti nelle diverse aree territoriali dell’Azienda Usl Toscana centro, organizzati in ordine alfabetico.

«La mappatura nasce dall’esigenza di rendere più visibile e accessibile una rete di servizi e opportunità che spesso può risultare difficile da individuare – spiegano i promotori del progetto – La collaborazione tra istituzioni e Terzo Settore ci ha permesso di mettere insieme competenze ed esperienze diverse, con l’obiettivo comune di offrire alle persone sorde, ipoacusiche e sordocieche uno strumento concreto per orientarsi nel territorio».