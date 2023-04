​Apre a Firenze il Museo della Bistecca: un ristorante unico nel suo genere

Firenze è riconosciuta dall’Unesco come la città simbolo del Rinascimento. Famosa in tutto il mondo per i suoi capolavori artistici, i marmi colorati, lo stile architettonico e i musei, non lo è di meno dal punto di vista culinario. In particolar modo, tra i piatti della tradizione locale ce n’è uno la cui fama ha attraversato i continenti. Stiamo parlando della bistecca fiorentina.

Così, sulla scia di quelle che sono le principali attrazioni turistiche, a Firenze è nata un’idea tutta nuova che unisce la cultura al buon cibo toscano: il Museo della Bistecca. Si tratta di un progetto unico nel suo genere, un ristorante che concettualmente vuole essere anche un museo.

Un luogo in cui cultura e gastronomia si incontrano

Al centro della città di Firenze ha aperto i battenti il Museo della Bistecca. Un ristorante, collocato in via Lamberti a pochi passi dalla chiesa di Orsanmichele, la cui sede sorge precisamente in uno dei quartieri dove si concentra la maggior densità di musei e il più alto numero di ristoranti tipici toscani.

Il Museo della Bistecca nasce dall’idea visionaria di un gruppo d’imprenditori, già titolari di altri famosi ristoranti a Firenze, che hanno pensato di fondere in un unico luogo le due principali leve turistiche della città, ovvero il cibo e l’arte. Più precisamente, parliamo di bistecca e cultura poiché, come si legge sul sito:

“La bistecca è un prodotto culinario di grande importanza in Toscana, una vera e propria tradizione gastronomica. Abbiamo voluto rendere omaggio a questa cultura culinaria creando un ristorante che fosse anche un museo, dove la bistecca è al centro dell'esperienza gastronomica.”

Lo steak museum si distingue dai locali di zona per essere uno spazio unico nel suo genere. Un luogo, come si evince dal nome, in cui gastronomia e cultura si fondono per offrire alla clientela un'esperienza esclusiva. Un ristorante sì, ma anche un vero e proprio museo, dove la bistecca diventa arte.

Il concept, ideato e curato dall’agenzia campana Molaro Graphic, vuole esaltare l’esperienza gastronomica tramite un incessante paso doble tra cultura e gastronomia, arte e cucina.

Nulla è lasciato al caso, dalla scelta dei materiali ai colori con cui è stato allestito il locale. Lo spazio infatti è arricchito con archi, volte originali storiche e complementi d’arredo in stile museo. Infine, proprio come nelle gallerie d’arte, non mancano cornici dorate al cui interno però sono raffigurati soggetti esclusivamente bovini.

Non solo arte: al museo della bistecca si mangia!

Con oltre un centinaio di coperti a disposizione, il Museo della Bistecca è un vero e proprio ristorante in cui fiorentini e turisti possono mangiare a pranzo e a cena, sette giorni su sette, piatti tipici della tradizione toscana e specialità di carne, accompagnando il tutto con vini locali e internazionali accuratamente selezionati.

E siccome la carne è l’opera prima di questo locale, una postazione ad hoc è riservata al macellaio. Posizionato all’ingresso del Museo a fare da apripista, è a completa disposizione della clientela in qualità di “cicerone”, raccontando la storia, le tradizioni e le tecniche della lavorazione del prodotto.

Nel menù è possibile scegliere tra una vasta selezione di tagli pregiati di carne (circa 15 tipi). I palati temerari possono optare per “experience”, una selezione di tre portate dedicate rispettivamente alla carne di chianina, al tomahawk e al sashi finlandese.

Gli amanti della bistecca pura e semplice, invece, possono spaziare dall’angus prussiano a quello irlandese, dalla frisona danese alla rubia e simmenthal galiziane. Per non dimenticare le selezioni di tagliata wagyu provenienti da Australia, Regno Unito e Giappone.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni basta accedere al sito museodellabistecca.it. o telefonare allo 055 290253.