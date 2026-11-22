Nelle giornate dell'11 e 12 novembre 2026, la Toscana si trova ad affrontare una nuova fase di emergenza meteorologica. Un rapido e marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche, caratterizzato da precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità, sta mettendo sotto pressione l'equilibrio idrogeologico di ampie porzioni del territorio regionale, richiedendo la massima allerta da parte delle strutture di soccorso e dei cittadini.

È la Costa Apuana l'area che al momento registra le maggiori criticità, con circa 100 millimetri di pioggia già caduti nelle ultime 24 ore. Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord segue costantemente l'evoluzione della perturbazione che interessa il territorio e che, secondo le previsioni, porterà al passaggio dall'allerta arancione in corso all'allerta rossa prevista da domani nelle aree del nord-ovest della Toscana.

Il Consorzio ha disposto la reperibilità di tutto il personale tecnico e degli operai sull'intero comprensorio per garantire il monitoraggio più capillare possibile dei corsi d'acqua e la gestione di eventuali criticità ed emergenze. Particolare attenzione è rivolta a Versilia, Costa Apuana, Viareggio e Lunigiana.

Già attivi gli impianti idrovori della Costa Apuana, mentre tutti gli altri impianti del comprensorio sono pronti ad entrare in funzione in base all'evoluzione della situazione. Grazie ai sistemi di telecontrollo sarà possibile intervenire tempestivamente per gestire al meglio i livelli idrici e la risposta della rete di bonifica. Al momento Carrione e Frigido (stazione di Canevara) hanno raggiunto il primo livello di guardia a Massa Carrara, Ricortola oltre il secondo livello.

Escalation del rischio: da giallo a rosso in meno di 24 ore

Il quadro meteorologico delineato dai bollettini della Regione Toscana evidenzia una progressione rapida e critica dei livelli di allertamento tra la serata di mercoledì 11 novembre e la giornata di giovedì 12 novembre 2026:

Codice Giallo : In vigore per rischio temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico su tutti i Comuni della Città Metropolitana di Firenze e sul resto del territorio regionale.

In vigore per rischio temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico su tutti i Comuni della Città Metropolitana di Firenze e sul resto del territorio regionale. Codice Arancione : Attivo dalle ore 17:00 di mercoledì 11 novembre fino alle 23:59 di giovedì 12 novembre per l'area Bisenzio-Ombrone PT e per la Zona B .

Attivo dalle ore 17:00 di mercoledì 11 novembre fino alle 23:59 di giovedì 12 novembre per l'area e per la . Codice Rosso: Dichiarato dalle ore 10:00 alle 23:59 di giovedì 12 novembre per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore nelle aree Zona R1 (Montepiano), Lunigiana, bacino del Reno e Serchio-Garfagnana-Lima. Nella Zona R1, la criticità parte con Codice Arancione dalle 17:00 dell'11 novembre fino alle 09:59 del 12 novembre, per poi scalare in Codice Rosso a partire dalle 10:00.

Dal punto di vista tecnico e scientifico, il riferimento al "reticolo minore" indica l'insieme dei corsi d'acqua secondari, torrenti, fossi e canali di scolo. In presenza di terreni già fortemente saturi per le piogge pregresse, questi reticoli minori non possiedono più capacità di assorbimento: di conseguenza, anche brevi scrosci d'acqua possono innescare piene improvvise e smottamenti superficiali estremamente pericolosi.

Il raggiungimento del codice rosso rappresenta il livello massimo di allarme per il rischio idrogeologico, una soglia critica che impone la completa attivazione della catena dei soccorsi e la massima prontezza operativa istituzionale.

Per ridurre al minimo i fattori di rischio per la popolazione, i Comuni situati nelle aree a maggiore fragilità idrogeologica hanno emanato mirate disposizioni di emergenza. In particolare, il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno, la sindaca di Vernio, Maria Lucarini,e la sindaca di Vaiano Francesca Vivarelli hanno adottato provvedimenti straordinari.

Dalle ore 17:00 dell'11 novembre fino alle 23:59 del 12 novembre, su tutto il territorio comunale di Cantagallo, Vaiano e Vernio sono in vigore i seguenti divieti e chiusure:

Chiusura immediata di tutti i cimiteri comunali.

Interdizione totale e divieto d'accesso per persone e veicoli a parchi, giardini pubblici e aree gioco.

Chiusura di tutti gli impianti sportivi all'aperto (comunali e non).

Sospensione di tutte le manifestazioni ed eventi all'aperto, inclusi mercati rionali, posteggi e attività commerciali su suolo pubblico.

Per quanto riguarda l'ambito scolastico, è fondamentale chiarire una distinzione operativa determinante per evitare allarmismi ingiustificati: nel Comune di Vernio, per la giornata di giovedì 12 novembre, la sospensione delle attività didattiche ed educative per la scuola primaria Merope e la scuola dell'infanzia Piccolo Sole di Montepiano si applica esclusivamente ai plessi situati all'interno della zona R1 a Codice Rosso. Negli altri plessi del territorio comunale di Vernio non compresi nella Zona R1, le attività scolastiche proseguono regolarmente.

L'ordinanza dispone anche il divieto di transito sia per i pedoni sia per i ciclisti lungo la pista ciclabile dalla località Il Pozzino, in via di Sofignano, fino alla località Isola, con riferimento anche al tratto compreso tra via di Faltugnano e la località Gamberame/La Cartaia, in corrispondenza dell'imbocco sud della galleria, e a quello tra gli impianti sportivi della Briglia e il movimento franoso presente a nord della galleria.

L'adozione tempestiva di ordinanze preventive da parte dei sindaci rappresenta un tassello cruciale nella gestione del rischio: limitare la presenza su strada e nei luoghi pubblici esposti riduce drasticamente la probabilità di incidenti durante le fasi di massima intensità del fenomeno meteorologico.

n seguito all'emissione dell'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico, anche il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri ha disposto con ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei nidi e dei centri diurni per la giornata di domani, giovedì 12 novembre. A partire dalle ore 17 di oggi, mercoledì 11 novembre, è stata inoltre disposta la chiusura di parchi, giardini e aree verdi pubbliche, la chiusura del Museo Archeologico di Gonfienti, la chiusura di tutti i cimiteri pubblici e privati nonché la sospensione di qualsiasi attività, iniziativa e manifestazione all’aperto.

La Protezione Civile ricorda l'obbligo di osservare rigorose norme di auto-protezione e comportamenti prudenziali:

Divieti tassativi : È vietato sostare o trattenersi su ponti, passerelle e lungo le sponde dei corsi d'acqua; è altresì vietato attraversare guadi, torrenti o tratti stradali allagati, anche a bordo di veicoli.

È vietato sostare o trattenersi su ponti, passerelle e lungo le sponde dei corsi d'acqua; è altresì vietato attraversare guadi, torrenti o tratti stradali allagati, anche a bordo di veicoli. Precauzioni alla guida : Limitare al massimo gli spostamenti non strettamente necessari nelle ore di pioggia più intensa; prestare estrema cautela lungo la viabilità di montagna per la possibile presenza di detriti o piccoli smottamenti sulla carreggiata.

Limitare al massimo gli spostamenti non strettamente necessari nelle ore di pioggia più intensa; prestare estrema cautela lungo la viabilità di montagna per la possibile presenza di detriti o piccoli smottamenti sulla carreggiata. Canali informativi ufficiali: Evitare il passaparola e le notizie non verificate. I cittadini devono monitorare costantemente l'evoluzione dell'emergenza tramite i canali ufficiali dei Comuni (siti web istituzionali, pagine Facebook ufficiali e canali WhatsApp comunali).

Quando il suolo raggiunge la saturazione idrica, anche fossi e torrenti che apparentemente mostrano portate ordinarie possono esondare improvvisamente. La sicurezza collettiva si fonda sulla consapevolezza e sulla responsabilità individuale nel rispettare i divieti stabiliti.

In concomitanza con l'ondata di maltempo autunnale, si sovrappone un importante adempimento normativo legato alla circolazione stradale. Anas segnala infatti che dal 15 novembre al 15 aprile (normativa con efficacia estesa fino al 15 aprile 2027) diventa obbligatorio avere a bordo catene da neve da installare in caso di necessità o montare pneumatici invernali su tutti i veicoli a motore che transitano sulle strade statali e sui raccordi autostradali gestiti da ANAS in Toscana.

I ciclomotori e i motocicli sono esenti dall'obbligo di equipaggiamento invernale, ma possono circolare esclusivamente in assenza di neve o ghiaccio sul manto stradale e in assenza di precipitazioni nevose in corso. La prescrizione è indicata su strada da apposita segnaletica verticale ed è valida anche al di fuori della finestra temporale indicata qualora si verifichino nevicate o formazione di ghiaccio.

L'obbligo si applica a tutta la rete statale ANAS presente nella regione, tra cui si evidenziano per rilevanza di traffico:

Raccordo autostradale “Siena-Firenze”

SS674 “Tangenziale Ovest di Siena”

Raccordo autostradale “Bettolle-Perugia”

SS1 “Via Aurelia”

SS2 “Cassia”

SS3bis “Tiberina” (E45)

SS12 “dell’Abetone e del Brennero” (compresa SS12radd e SS12var/B “Variante di Ponte a Moriano”)

(compresa SS12radd e SS12var/B “Variante di Ponte a Moriano”) SS62 “della Cisa”

SS63 “del Valico del Cerreto”

SS64 “Porrettana”

SS65 “della Futa”

SS66 “Pistoiese”

SS67 “Tosco Romagnola” (e relative varianti SS67var e SS67bis)

(e relative varianti SS67var e SS67bis) SS68 “di Val Cecina”

SS71 “Umbro Casentinese Romagnola”

SS73 “Senese-Aretina” e SS73var (E78)

e SS146 “di Chianciano”

SS223 “di Paganico”

SS258 “Marecchia”

SS330 “di Buonviaggio”

SS398 “di Val di Cornia”

SS439 e SS439dir “Sarzanese-Val d’Era” (e SS439var “Variante di Pontedera e Ponsacco”)

(e SS439var “Variante di Pontedera e Ponsacco”) SS665 “Massese”

SS679 “Raccordo Arezzo-Battifolle”

SS680 “San Zeno-Monte San Savino”

SS715 “Siena-Bettolle”

SS716 “Raccordo di Pistoia” e SS716dir

e SS719 “Prato-Pistoia” (declassata di Prato)

SS741 “Bypass del Galluzzo”

L'ondata di maltempo che sta attraversando la Toscana dimostra quanto la rapidità dei flussi informativi e il rigoroso rispetto delle indicazioni di Protezione Civile siano indispensabili per prevenire situazioni di pericolo. Prestare attenzione ai bollettini, attenersi scrupolosamente alle ordinanze sindacali ed evitare comportamenti a rischio costituiscono i pilastri su cui si regge la sicurezza di una comunità.

Dinanzi a fenomeni meteo-idrologici sempre più intensi e repentini, quanto siamo pronti, come cittadini e come comunità locale, a far diventare la cultura della prevenzione e dell'autoprotezione parte integrante della nostra vita quotidiana?