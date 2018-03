Alla ricerca dell’anima della Russia più remota

Le foto di Aleksey Myakishev in mostra all’Auditorium al Duomo

In occasione della 20ª Assemblea Generale della Fondazione Romualdo Del Bianco e Simposio Internazionale “Heritage for Planet Earth”, nel foyer dell’Auditorium al Duomo (via de’ Cerretani 54r) è stata inaugurata “The Soul of Russian Province”, che raccoglie gli scatti del fotografo russo Aleksey Myakishev. La mostra, che sarà visibile fino al al 15 marzo, arriva a Firenze con il sostegno della Fondazione Yegor Gaidar, della rivista "Vestnik Evropy" e della Fondazione Romualdo Del Bianco.

Myakishev nella sua ricerca della più segreta anima russa viaggia attraverso luoghi remoti nel nord della Russia e della regione di Kirov. Il tentativo di rivelare qualcosa di emblematico conduce a volte a pensieri sulla misteriosa anima russa, che è spesso illogica e inesplicabile. Le fotografie sono solo frammenti di vita, presi fuori dal contesto, ma danno anche l’opportunità di toccare e sentire una Russia diversa, quella delle zone periferiche e lontane dalle grandi città più conosciute.

Nato a Kirov (Vyatka) nel 1971, Myakishev ha iniziato la carriera professionale come fotoreporter nel 1991. Trasferitosi a Mosca per diventare fotografo freelance nel 1999, ha collaborato con a molti periodici russi e internazionali tra cui Newsweek e Kommersant (Russia), Helsingin Sanamat, APU e Talouselama (Finlandia).

Ha all’attivo più di 20 mostre personali in Canada, Austria, Germania, Francia, Repubblica Ceca, Italia e Russia ed è stato vincitore di numerosi premi e concorsi internazionali, tra cui il Festival InterFoto di fotografia documentaria, il Premio Photojournalism Development Foundation e il Sony World Photography Award.

Nel 2012-2013 le foto di Myakishev sono state esposte nelle mostre The Museum, From Photographers Point of View nel Museo Statale di Belle Arti Pushkin; XXI. My Pacific Ocean alla State Tretyakov Gallery; Progetto Leica al Multimedia Art Museum di Mosca. Oggi, Alexey Myakishev lavora a diversi progetti di documentari dedicati alla Russia provinciale e al programma educativo Leica-Akademia.

Ingresso libero.