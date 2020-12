Aeronautica militare: celebrazioni religiose per la Beata Vergine Lauretana

Martedì 15 dicembre 2020 in Duomo

In occasione del centesimo anno di proclamazione a Patrona degli aeronauti un’effige lauretana, appositamente realizzata per l’occasione, farà tappa nella nostra amata città durante il suo viaggio itinerante tra tutti i Reparti della Forza Armata. Papa Francesco ha concesso un’estensione dell’anno giubilare iniziato il 10 dicembre 2019 per consentire di rispettare il programma profondamente modificato a causa dell’emergenza sanitaria. La Madonna Nera sarà accolta e custodita presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche che in coordinamento con l’Arcivescovato hanno voluto dare la possibilità al popolo fiorentino di porgere un omaggio alla Vergine Lauretana.

Martedì 15 dicembre 2020 (h10:00), al Duomo di Firenze, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da S.E. Rev.ma il Cardinale Giuseppe Betori. La Sacra Effige peregrinerà in Firenze secondo il seguente programma:

Mercoledì 16 dicembre - Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 1700 alle ore 19:00.

Giovedì 17 dicembre - Fondazione Solidarietà Caritas dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Venerdì 18 dicembre - Basilica Abbaziale di San Miniato al Monte dalle ore 15:30 alle ore 20:00.

Sabato 19 dicembre - Chiesa Parrocchiale del Preziosissimo Sangue dalle ore 10:30 alle ore 19:00.

Lunedì 21 dicembre - Basilica di Santa Croce dalle ore 15:30 alle ore 19:00.

Andrea Lanzilli