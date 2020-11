Scudi di San Martino, salta la cerimonia

Doveva tenersi domani sabato 1r novembre. È stata procrastinata a data da destinarsi, non appena l’emergenza sanitaria sarà rientrata

Il Covid-19 ferma anche l’Istituto Scudi di San Martino che, per la prima volta nella sua quasi quarantennale storia (1983), è costretto ad annullare il tradizionale appuntamento nel Salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio, per la cerimonia di consegna degli Scudi d’Argento, di Bronzo e dei Diplomi di Benemerenza a persone ed enti che si sono particolarmente distinti per atti di generosità e solidarietà.

La cerimonia, prevista per sabato 14 novembre, in accordo con il presidente del Consiglio comunale Luca Milani, è stata procrastinata a data da destinarsi, non appena l’emergenza sanitaria sarà rientrata.

Gli insigniti, individuati dall’apposita commissione, rimarranno tali e, altrettanto la data della cerimonia apposta sul riconoscimento: XXXVII Edizione, Firenze, 14 Novembre 2020.

Tra i vari riconoscimenti per lo Scudo d’Argento, da ricordarne tre particolarmente significativi: quello tributato a Willy Duarte Monteiro (alla Memoria), giovane cuoco italiano di origine capoverdiana, che ha pagato con la vita, il tentativo di difendere un amico durante un pestaggio a Colleferro; il Pronto Soccorso di Lodi, la prima struttura sanitaria ad essere impegnata allorché venne ricoverato il primo malato Covid-19 e la Diocesi di Bergamo (alla Memoria) per i sacerdoti che, assistendo i malati di Covid-19, a loro volta sono stati contagiati ed hanno perso la vita. Anche l'attore statunitense Robert Downey jr. riceverà lo Scudo d’Argento.

Scudo di bronzo per l’App. Sc. Q.S. Pier Paolo Deriu (Carabinieri), il V. Sovr. Francesco Stabile e V. Sovr. Antonio Zitelli (Polizia di Stato) e per Nunzio Mogavero (Palermo).

Molti i Diplomi di Benemerenza: Lapo Bellini (Firenze), sergente Silvia Baldassarre (Aeronautica Militare), associazione Forimercato (Firenze), Lgt . C.S. Nicola Varesano (GdF), fondazione Lene Thunonlus (Bolzano), 17° RGT Addestramento Volontari Acqui (Esercito Italiano), Hsara Tziouvara Presidente Medici del Mondo (Grecia) ed Edoardo Presutto Irtet (Caserta).

“Dispiace rinviare la cerimonia anche perché un premio, molto significativo – annuncia il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – veniva assegnato alla comunità capoverdiana in memoria di Willy Duarte Monteiro, il giovane ragazzo vittima di un pestaggio e che ha pagato con la vita la difesa di un suo amico”.

“Rinviare la cerimonia è stata una scelta obbligata che non richiede alcun commento e, appena possibile, in accordo con il presidente del Consiglio comunale, Luca Milani - che ringrazio per la

consueta disponibilità - troveremo una nuova data” spiega Roberto Lupi, presidente dell’Istituto Gli Scudi di San Martino. “I tempi che viviamo, così particolari, complessi e difficili – continua Lupi – devono insegnarci ad essere ancora più attenti all’altro, a farci vivere il valore della solidarietà da angolazioni diverse: il Covid ci ha reso tutti più fragili, bisognosi, incerti… ciascuno di noi ha bisogno del mantello simbolico di San Martino, capace di accoglierci e di confortarci in questi tristi giorni della nostra storia comune”.