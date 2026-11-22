Una festa a sorpresa, voluta espressamente dal sindaco Cristina Scaletti, per salutare il Tenente Maresciallo Marco Pugliesi, che lascia il servizio dopo 36 anni alla guida dell’Arma dei Carabinieri di Fiesole.

Per l'occasione, nella Sala del Basolato hanno partecipato l’amministrazione comunale, i consiglieri comunali, i funzionari del Comune, gli ex sindaci, l'Arma di Fiesole, la Polizia Municipale, la Scuola di Musica, la Fondazione Michelucci e il dirigente scolastico dell'IC "E. Balducci", a testimonianza dell’affetto e della stima che la comunità fiesolana riserva al comandante. Presente anche il suo vice, Stefano Palmucci, recentemente promosso comandante della caserma di Rovezzano.«Un ringraziamento sincero per l’eccellente lavoro di questi anni – ha dichiarato il Sindaco Cristina Scaletti –.

Parlo a nome della comunità: per noi è stato un privilegio averti come Maresciallo per quasi quarant’anni, praticamente tre quarti della vita spesi al fianco e per la Città di Fiesole. Il momento di oggi è un pensiero da parte di tutto il Comune e delle forze dell’Ordine, affinché possa continuare a ricordarti degli anni passati qui».L’Amministrazione comunale rivolge infine un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo maresciallo di Fiesole, Daniele Di Camillo.