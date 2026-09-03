Cgil Toscana, festa per i 125 anni della Fiom

Firenze, 3-9-2026 - Centoventicinque anni di storia, di lotte, di conquiste e di trasformazioni del lavoro, ma anche un'occasione per guardare alle sfide del presente e del futuro. La Fiom Cgil Toscana celebra i 125 anni della Fiom con una giornata di festa in programma domani venerdì 4 settembre, alle ore 18, al Caffè Letterario Le Murate di Firenze.

“Dal lavoro nasce la Repubblica” è il titolo scelto per l’iniziativa, che metterà al centro il rapporto tra lavoro, Costituzione, diritti e futuro. Un richiamo esplicito al primo articolo della Costituzione e al ruolo che il lavoro ha avuto nella costruzione della democrazia italiana, ma anche un punto di partenza per interrogarsi sul significato che quei principi assumono oggi, di fronte ai profondi cambiamenti che stanno attraversando l’industria e il mondo del lavoro.

La Fiom nasce nel 1901 proprio in Toscana, a Livorno, dove il 16 giugno si riunirono i delegati delle principali organizzazioni dei lavoratori metallurgici dando vita alla Federazione Italiana Operai Metallurgici. Da allora la Fiom attraversa 125 anni di storia italiana: dalle prime organizzazioni dei lavoratori metalmeccanici alle battaglie per i diritti e la democrazia, dalla Resistenza alla ricostruzione, dalle grandi stagioni di mobilitazione operaia fino alle trasformazioni industriali, tecnologiche e sociali contemporanee.

Celebrare i 125 anni significa quindi non soltanto ricordare una storia, ma chiedersi quale ruolo debba avere oggi il sindacato nella difesa del lavoro, nella costruzione di nuovi diritti e nella battaglia per un modello di sviluppo capace di tenere insieme innovazione, occupazione, dignità e giustizia sociale.

Al centro della serata ci sarà un talk al quale parteciperanno Daniele Calosi, Segretario generale Fiom Cgil Toscana; Michele De Palma, Segretario generale Fiom Cgil; Ermanno Taviani, professore di Storia contemporanea all’Università di Catania; e Sara Burberi, Ufficio comunicazione Fiom Cgil Toscana.

Voci ed esperienze diverse per mettere in relazione la memoria del movimento operaio e sindacale con il presente e provare a ragionare sul futuro: cosa resta oggi di quella centralità del lavoro sulla quale è stata fondata la Repubblica? Come cambiano rappresentanza e diritti davanti alle trasformazioni dell’industria? E quale contributo può dare il sindacato alla costruzione di una società nella quale il lavoro torni ad essere strumento di emancipazione, cittadinanza e partecipazione democratica?

La serata vuole però essere anche un momento di incontro e socialità. Per questo, al termine del talk la serata proseguirà con un dj set, per festeggiare insieme un anniversario che appartiene alla storia della Fiom, ma anche alle generazioni di lavoratrici e lavoratori che ne hanno costruito e continuano a costruirne ogni giorno il percorso.