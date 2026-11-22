In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre 2026, la Toscana si mobilita capillarmente con un articolato e rigoroso palinsesto di eventi, convegni scientifici, azioni teatrali e rassegne culturali. Dalle grandi aree metropolitane fino ai più piccoli borghi della provincia, il messaggio indirizzato dalle istituzioni e dalla rete associativa territoriale è univoco e inequivocabile: la violenza di genere non costituisce mai un fatto privato o confinato nell'alveo domestico, bensì rappresenta una drammatica responsabilità collettiva che chiama in causa la tenuta etica e civile dell'intera comunità.

Il contrasto alle discriminazioni, alla sopraffazione e ai maltrattamenti richiede una presa di coscienza quotidiana, fondata sul rispetto, sull'educazione sentimentale e sulla solidarietà sociale. Come sottolineato con efficacia da Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, e da Marta Silvestre, delegata a parità e inclusione dell'associazione: «La violenza contro le donne non riguarda soltanto chi la subisce. È una questione che coinvolge l'intera comunità e che richiede attenzione, consapevolezza e rispetto ogni giorno. Il 25 novembre è un momento importante per ricordare che dietro ogni forma di violenza c'è una persona a cui vengono negati rispetto, libertà e dignità. Ma non basta parlarne in questa giornata: è importante che questi valori siano presenti nei nostri gesti e nelle nostre relazioni quotidiane».

A questo richiamo fa eco la sindaca di Firenze, Sara Funaro, rimarcando il nesso indissolubile tra la tutela dei diritti femminili e la qualità delle istituzioni democratiche: «La libertà e la sicurezza delle donne misurano la qualità della nostra democrazia. Non possiamo considerare davvero giusta una società in cui una donna debba ancora avere paura, subire violenza o vedere limitate le proprie scelte. Il contrasto alla violenza di genere deve essere una priorità delle politiche pubbliche, non soltanto nelle giornate simboliche, ma in ogni scelta che riguarda la vita delle persone».

Approfondimenti La Toscana unita contro la violenza sulle donne

Il drammatico quadro regionale tracciato dalla dottoressa Lucia Toscani, coordinatrice della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Medici di Firenze, unitamente ai rilievi statistici diffusi dal Ministero della Salute, evidenzia da un lato un'escalation di episodi violenti sul territorio e nei luoghi di cura, dall'altro una progressiva emersione del fenomeno grazie al rafforzamento della rete dei servizi. Di seguito si sintetizzano i dati quantitativi essenziali emersi per la Regione Toscana:

Aggressioni al personale sanitario: Nel triennio 2022-2025 si è registrato un incremento del +30% delle aggressioni ai danni degli operatori della sanità. Il 50% delle persone coinvolte ha un'età inferiore ai 30 anni e, nella fascia dei medici under 30, le vittime risultano essere interamente donne .

Nel triennio 2022-2025 si è registrato un incremento del delle aggressioni ai danni degli operatori della sanità. Femminicidi e Accessi al Pronto Soccorso: Dal 2025 a oggi si contano 10 donne uccise sul territorio toscano. Parallelamente, si segnalano 489 accessi ai Pronto Soccorso dell'Asl Toscana Centro dovuti a episodi di maltrattamento.

Dal 2025 a oggi si contano sul territorio toscano. Parallelamente, si segnalano ai Pronto Soccorso dell'Asl Toscana Centro dovuti a episodi di maltrattamento. Rete di Supporto e Centri Antiviolenza: Si assiste a un incremento costante delle richieste d'aiuto presso i 25 centri antiviolenza operativi in regione. Le 28 case rifugio attive sul territorio hanno accolto 134 donne e 107 minori .

Si assiste a un incremento costante delle richieste d'aiuto presso i operativi in regione. Recupero Uomini Autori di Violenza: Risulta raddoppiato il dato relativo ai percorsi di recupero, con 1.555 uomini che hanno intrapreso un cammino di responsabilizzazione e riabilitazione a partire dall'attivazione delle procedure di Codice Rosa.

Dinnanzi a questi dati, la dottoressa Toscani ha ribadito l'urgenza improrogabile di stringere un'alleanza concreta e coraggiosa tra istituzioni, professionisti della sanità e cittadinanza. Solo attraverso un'azione integrata e interistituzionale è possibile prevenire il fenomeno del burn-out, contrastare l'abbandono delle strutture sanitarie da parte dei medici aggrediti e garantire una rete di reale prossimità, ascolto e tutela a salvaguardia dell'intero Sistema Sanitario Regionale.

Manifestazione "A passo di donna" e campagna "Non sono bella da morire"

La mobilitazione del capoluogo è partita la mattina di sabato 21 novembre con la camminata A passo di donna, inserita nel programma del Festival dei Diritti 2026. Promossa su impulso di Paola Alberti e Massimo Noli — genitori di Michela Noli, vittima di femminicidio — e del gruppo sportivo GS Le Torri in sinergia con il Quartiere 4, la manifestazione si è poi estesa a tutti e cinque i Quartieri fiorentini. I percorsi cittadini si sono ricongiunti attorno alle ore 12.00 in Piazza della Signoria, scanditi da soste di riflessione presso le panchine rosse territoriali e dall'inaugurazione di un nuovo simbolo della memoria ai giardini di via Toscanini-Baracca (Quartiere 5). Il momento conclusivo sull'Arengario di Palazzo Vecchio ha visto la performance S'alza il vento sulle panchine rosse della compagnia NIUNAMAS e la toccante testimonianza diretta delle donne iraniane.

A margine dell'evento è stata presentata la campagna di sensibilizzazione Non sono bella da morire, firmata dal collettivo artistico Le Diesis. L'opera reinterpreta la celebre Nascita di Venere di Sandro Botticelli (con l'autorizzazione formale delle Gallerie degli Uffizi) per veicolare un messaggio incisivo contro la sopraffazione. Cinque totem riproducenti l'immagine sono stati consegnati ai presidenti dei Quartieri per essere posizionati negli ingressi delle rispettive sedi istituzionali. La cittadinanza è stata invitata a condividere le immagini sui canali social utilizzando gli hashtag ufficiali: #NonSonoBellaDaMorire, #RispettamiOvunqueRispettamiSempre e #cittàdiFirenze.

I convegni della "Toscana delle Donne"

Lunedì 23 novembre la rassegna regionale La Toscana delle Donne (giunta alla quinta edizione e incentrata quest'anno sul tema "Straniere") propone due importanti appuntamenti istituzionali di approfondimento:

Ore 9.30 (Sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati): Convegno I fondi europei e la parità di genere: valutazioni e opportunità. L'incontro, aperto dai saluti del presidente Eugenio Giani e introdotto da Cristina Manetti (assessora regionale alla Cultura e Parità di genere), vede la partecipazione delle Autorità di gestione dei programmi FSE+, FESR, Interreg Italia-Francia Marittimo, FEASR e FEAMPA, insieme a IRPET, Fondazione Giacomo Brodolini e al sindaco di Barberino Tavarnelle, Davide Baroncelli, per analizzare il ruolo programmatico delle risorse comunitarie nell'abbattimento del divario di genere.

Convegno I fondi europei e la parità di genere: valutazioni e opportunità. L'incontro, aperto dai saluti del presidente Eugenio Giani e introdotto da Cristina Manetti (assessora regionale alla Cultura e Parità di genere), vede la partecipazione delle Autorità di gestione dei programmi FSE+, FESR, Interreg Italia-Francia Marittimo, FEASR e FEAMPA, insieme a IRPET, Fondazione Giacomo Brodolini e al sindaco di Barberino Tavarnelle, Davide Baroncelli, per analizzare il ruolo programmatico delle risorse comunitarie nell'abbattimento del divario di genere. Ore 17.00 (Teatro Glue, US Affrico): Convegno Oltre il gioco, contro la violenza. Dialoghi di sport per contrastare la violenza sulle donne . Organizzato in collaborazione con US Affrico e introdotto da Valeria Pisacchi, l'evento prevede i saluti di Cristina Manetti, della rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci e del presidente del CONI Toscana Simone Cardullo. Intervengono Roberta Beolchi (presidente Associazione Edela), Tania Berti (Centro Antiviolenza Artemisia), Paola Alberti e Barbara Felleca (avvocata e docente Scuola Regionale dello Sport CONI). La parte artistica è affidata al Coro Femina diretto da Lisa Kant, accompagnato al pianoforte da Simone Papi.

Cultura, miti e teatro

25 Novembre (ore 18.00 - 19.30, Institut français Firenze - Palazzo Lenzi): Nell'ambito del convegno Miti, Musei e Violenza di Genere (promosso con Museo Sant'Orsola, MAD e NYU Florence), si terrà una doppia conferenza a ingresso libero su prenotazione. Il fotografo Baptiste Lignel presenterà il volume visivo Mythos, mentre la storica dell'arte Elinor Myara-Kelif analizzerà le raffigurazioni della violenza di genere nell'arte tra Rinascimento e Barocco.

Nell'ambito del convegno Miti, Musei e Violenza di Genere (promosso con Museo Sant'Orsola, MAD e NYU Florence), si terrà una doppia conferenza a ingresso libero su prenotazione. Il fotografo Baptiste Lignel presenterà il volume visivo Mythos, mentre la storica dell'arte Elinor Myara-Kelif analizzerà le raffigurazioni della violenza di genere nell'arte tra Rinascimento e Barocco. 26 Novembre (ore 21.00, Teatrodante Carlo Monni, Campi Bisenzio): Va in scena lo spettacolo Io, Italia. Storia di Italia Donati, maestra , con drammaturgia e regia di Tommaso Santi, interpretato da Emilia Scarpati Fanetti e nato da un'idea di Caterina Pani per il Comitato Italia Donati (a 140 anni dalla morte della maestra toscana). Sostenuto dalla Regione Toscana nell'ambito de La Toscana delle Donne con Fondazione CR Firenze e Unicoop Firenze, lo spettacolo ripercorre il tragico dramma storico di Italia Donati. Originaria di Cintolese, la giovane maestra si scontrò a Lamporecchio con i ricatti di potere del sindaco Raffaello Torrigiani e con la gogna mediatica dell'epoca, alimentata da maldicenze e da un'ingiusta denuncia anonima per procurato aborto. Vittima di calunnie e isolamento, Italia scelse il suicidio nel torrente Rimaggio; l'autopsia richiesta nel suo testamento ne confermò l'illibatezza, scatenando un'enorme reazione popolare ed editoriale (denunciata da Matilde Serao e sostenuta dal Corriere della Sera con una sottoscrizione per i funerali a cui parteciparono oltre ventimila persone). L'ingresso è gratuito previa prenotazione su Eventbrite.

Prato: recital "Io sono donna" al Ridotto del Politeama

Mercoledì 25 novembre, alle ore 21.00, il Ridotto del Politeama Pratese ospita il recital Io sono donna, prodotto da I PerFORMErs – Produzioni Artistiche, con la regia di Edoardo Scalzini — che dirige la scuola di musical del Politeama in collaborazione con la Bernstein School of Musical Theater — e la direzione musicale di Eleonora Beddini.

L'allestimento intreccia musica dal vivo, recitazione e danza. La cifra stilistica risiede nell'adozione di uno "sguardo maschile" che si accosta con rispetto all'universo femminile per affermare la responsabilità condivisa della lotta alla discriminazione e alla violenza. Sul palcoscenico si alternano Eleonora Beddini, Silvana Isolani, Eleonora Vanni ed Edoardo Scalzini, interpretando testi storici e contemporanei di Franca Rame, Paola Cortellesi e Michela Murgia, intrecciati a brani di Noemi (La borsa di una donna), Nada (Il figlio del dolore) e Carmen Consoli (Maria Catena). All'ingresso viene distribuita la cartolina informativa curata dal Centro antiviolenza La Nara. Il biglietto ha un costo di 15 euro; a partire dalle 19.30 è inoltre possibile accedere all'aperitivo pre-spettacolo al Politeama Bar a cura di Gradisca 1973 (su prenotazione).

Vernio: rassegna "Voci in cammino"

Il Comune di Vernio, in collaborazione con i Circoli Arci territoriali e il collettivo femminista Revulva, promuove la rassegna di letture e dibattiti Voci in cammino:

24 Novembre (ore 21.00, Arci Mercatale): La storica Silvia Rossi interviene sul tema Streghe, potere e oppressione, a partire dal volume Weyward di Emilia Hart. 29 Novembre (ore 16.30, Arci I Partigiani di Sant'Ippolito): Luana Bracone (Donne Dem) relaziona su Donne invisibili nella scienza, prendendo le mosse dal saggio Diamoci del lei di Maria Antonietta Gulino. 6 Dicembre (ore 09.30, Arci Stella Rossa di San Quirico): L'illustratrice Domitilla Marzuoli presenta Relazioni libere dalla violenza, muovendo dal testo Confini chiari, cuori leggeri.

L'assessore alle Pari Opportunità Marco Saccardi ha inoltre preannunciato per il 12 dicembre un'ulteriore iniziativa istituzionale incentrata sull'introduzione legislativa dell'educazione all'affettività e al consenso.

Borgo a Mozzano: la forza della prevenzione locale nelle scuole e in biblioteca

Inserendosi a pieno titolo nella rete di protezione della comunità regionale, il Comune di Borgo a Mozzano promuove due momenti chiave focalizzati sulla sensibilizzazione giovanile, dimostrando come la tutela parta dalla prossimità territoriale:

27 Novembre (ore 10.30 - 13.00, Sala delle Feste): Incontro dal titolo Ti amo da morire. Quando l'amore non è amore, rivolto alle studentesse e agli studenti degli istituti locali. All'iniziativa intervengono i referenti del Codice Rosa del Servizio Sociale e del Pronto Soccorso, il Consultorio Famiglia e Minori, i Centri Antiviolenza Non ti scordar di te e Luna, e le Forze dell'Ordine. Come sottolineato dal sindaco Patrizio Andreuccetti: «La violenza sulle donne riguarda l’intera comunità. Non basta indignarsi o limitarsi a ricordare questa giornata una volta l’anno: dobbiamo costruire ogni giorno una cultura del rispetto, dell’autonomia e della libertà, educare a relazioni sane e riconoscere le forme, anche più sottili, di violenza e controllo».

Incontro dal titolo Ti amo da morire. Quando l'amore non è amore, rivolto alle studentesse e agli studenti degli istituti locali. All'iniziativa intervengono i referenti del Codice Rosa del Servizio Sociale e del Pronto Soccorso, il Consultorio Famiglia e Minori, i Centri Antiviolenza Non ti scordar di te e Luna, e le Forze dell'Ordine. Spazio Tematico in Biblioteca: Presso la biblioteca comunale "F.lli Pellegrini" è allestito il percorso tematico Fuori dagli schemi. Leggere per cambiare il finale , contenente volumi dedicati alla consapevolezza, al rispetto e alla libertà femminile.

Colle di Val d'Elsa: spettacolo "Il Peso del Silenzio"

A riprova dell'impegno capillare dei centri di provincia nel tessuto sociale della regione, mercoledì 25 novembre, alle ore 18.45, il Teatro del Popolo di Colle di Val d'Elsa presenta lo spettacolo Il Peso del Silenzio, firmato per testi e regia da Darshana Patrizia Tedesco, in scena con Laetitia Fauconnier e Patrizia Salerno (collaborazione scenica di Aniello Ciaramella), prodotto da Theatrikos Compagnia e promosso dall'Assessorato alle Pari Opportunità.

L'allestimento propone una disposizione a pianta centrale riservata a soli 60 spettatori collocati a 360° attorno al fulcro dell'azione. Per circa un'ora, l'opera unisce evidenze statistiche, frammenti giornalistici, testimonianze dirette, voci fuori campo di cittadine colligiane e la voce maschile registrata di Armando Turchi. L'assessora Monica Sottili ha rimarcato come l’annullamento delle distanze tra palcoscenico e platea trasformi il pubblico in testimone diretto e responsabile. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria via email all'indirizzo t.gargani@comune.collevaldelsa.it.

Castiglion Fiorentino: XIV premio "Semplicemente donna – Harmony award"

Venerdì 20 novembre il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino ha ospitato la XIV edizione del Premio Internazionale Semplicemente Donna – Harmony Award, condotta dai giornalisti Guido Albucci e Giacomo Marinelli Andreoli. La serata è stata aperta dalla lettura toccante della poesia 'Carolina' ad opera del vigile del fuoco e poeta Andrea Bindi. Nel corso della cerimonia, il sindaco Mario Agnelli e l'assessora Stefania Franceschini hanno consegnato a Chiara Fatai una targa commemorativa alla memoria di Angelo Morelli, storico e insostituibile animatore della manifestazione.

La cerimonia ha regalato momenti di profonda intensità emotiva e civile attraverso le testimonianze delle premiate: Fatima Haidari, fuggita dall'Afghanistan dopo il ritorno dei talebani, ha ricordato le ultime parole della madre prima del distacco («Vai e cerca la tua libertà»); Parisa Nazari ha richiamato i versi emblematici della poetessa iraniana Forough Farrokhzad sull'immagine del volo per rivendicare l'emancipazione femminile; Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, ha ricordato la sofferenza della nipotina Asia di soli quattro anni («anche lei vittima della violenza»); il magistrato Francesco Menditto ha sottolineato la forza dell'ordinamento italiano ricordando che «in Italia le norme sulla violenza di genere sono tra le più evolute al mondo, dobbiamo applicarle».

Di seguito l'elenco completo dei riconoscimenti conferiti nelle singole categorie:

Lettura d'apertura: Andrea Bindi (con la poesia 'Carolina').

Andrea Bindi (con la poesia 'Carolina'). Giornalismo: Gabriella Simoni (inviata di guerra, con un ricordo dei colleghi Capuozzo, Augias e Vigorelli).

Gabriella Simoni (inviata di guerra, con un ricordo dei colleghi Capuozzo, Augias e Vigorelli). Impegno sociale: Fatima Haidari (calciatrice afghana, capitana dell'Afghan Women United e giocatrice del Tegoleto Women).

Fatima Haidari (calciatrice afghana, capitana dell'Afghan Women United e giocatrice del Tegoleto Women). Diritti umani: Parisa Nazari (mediatrice interculturale, attiva nel movimento Donna, Vita, Libertà).

Parisa Nazari (mediatrice interculturale, attiva nel movimento Donna, Vita, Libertà). Donna Coraggio: Simona Leto (Associazione Manden, per la tutela contro la violenza economica) e Vera Squatrito (fondatrice di Io sono Giordana ODV).

Simona Leto (Associazione Manden, per la tutela contro la violenza economica) e Vera Squatrito (fondatrice di Io sono Giordana ODV). Personaggio uomo per i diritti umani: Francesco Menditto (magistrato, per l'applicazione delle normative antiviolenza).

Francesco Menditto (magistrato, per l'applicazione delle normative antiviolenza). Donna e sport: Martina Caironi (atleta paralimpica).

Martina Caironi (atleta paralimpica). Parità di genere: Aurora Angelucci (CEO di Angeluss, per l'inclusione delle donne nel motociclismo).

Aurora Angelucci (CEO di Angeluss, per l'inclusione delle donne nel motociclismo). Arte e cultura per il sociale: Alaa Arsheed (violinista e compositore siriano).

Alaa Arsheed (violinista e compositore siriano). Scienze e professioni: Teresa Fornaro, Veronica Iacovacci, Maria Giovanna Durante ed Emanuela Biffoli.

La seguente tabella schematizza in ordine cronologico i principali appuntamenti sul territorio regionale censiti nella presente mappatura: