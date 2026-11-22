Il Pala BigMat di Firenze si prepara ad accendere i riflettori sulla sfida più attesa della settima giornata di Serie A1 Fineco.

Sabato 7 novembre, alle ore 20.30, la Savino Del Bene Volley ospiterà la Numia Vero Volley Milano in un confronto che rievoca anche le emozioni della semifinale Scudetto della passata stagione.Le due formazioni arrivano all'appuntamento in un ottimo momento di forma. La squadra di coach Marco Gaspari occupa la quinta posizione in classifica con 13 punti ed è reduce da quattro successi consecutivi in campionato, l'ultimo dei quali ottenuto con un netto 3-0 sul campo di Bergamo.Milano, dal canto suo, arriva a Firenze da seconda in classifica, con 18 punti, gli stessi della capolista Conegliano.

La formazione lombarda è ancora imbattuta in campionato e ha conquistato cinque delle sei vittorie ottenute finora senza concedere set alle avversarie.

EX E PRECEDENTI Nelle fila della Numia Vero Volley Milano figura una sola giocatrice con un passato nella Savino Del Bene Volley:

Giulia Gennari, palleggiatrice classe '96, ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley nella stagione 2024-2025 e per la prima metà dell'annata 2025-2026.

Oltre a coach Marco Gaspari, alla guida della squadra lombarda dal 2020 al 2024, una sola giocatrice della Savino Del Bene Volley ha vestito in passato la maglia del Vero Volley:

Lise Van Hecke, opposta classe '92, ha giocato nel Vero Volley Monza nella stagione 2021-2022.

Quello di questo sabato sarà il quarantunesimo confronto tra le due formazioni. Il bilancio dei precedenti è favorevole alla Numia Vero Volley Milano, con ventitré successi contro le diciassette vittorie da parte della Savino Del Bene Volley.

L’ultima sfida di campionato tra le due squadre risale al 29 marzo 2026, Gara-4 delle semifinali dei Play Off Scudetto della scorsa stagione.

In quell'occasione la Savino Del Bene Volley fu sconfitta per 3-1 da Milano ed eliminata dalle sfide della post season di Serie A1.

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI “Giochiamo contro un avversario che ha iniziato la stagione in maniera incredibile. In campionato ha lasciato un solo set e, anche durante la preseason, con il torneo di Courmayeur, ha dimostrato grande solidità. È sicuramente una squadra che probabilmente dispone di una delle migliori fasi break in assoluto, è dotata di grande fisicità e di qualità in seconda linea. Sappiamo poi che il terminale principale è una giocatrice (ndr, Egonu) sulla quale è davvero difficile prendere le misure.

Da parte nostra però, sappiamo che questo periodo di partite molto impegnative ci sta facendo alzare il livello. Veniamo da due ottimi risultati contro Novara e Bergamo e vogliamo continuare a crescere, perché in questo momento è importante consolidare quelle che sono le nostre certezze e migliorare gli aspetti che finora non hanno funzionato molto bene. Sappiamo quindi che, per giocare contro Milano, dovremo avere grandi capacità in copertura, perché diventa difficile controbattere un muro del genere.

Allo stesso tempo però, dobbiamo cercare di mettere le nostre palleggiatrici nelle migliori condizioni per poter sviluppare il proprio gioco. Dovremo quindi giocare a viso aperto, consapevoli che in questo momento Milano è una squadra estremamente concreta e compatta. Sarà sicuramente una partita molto difficile.”

LE AVVERSARIE La Numia Vero Volley Milano ha concluso la regular season 2025-2026 al terzo posto nella classifica di Serie A1, con 20 vittorie e 6 sconfitte.

Con un totale di 62 punti raccolti, gli stessi della Savino Del Bene Volley giunta seconda, la formazione lombarda ha conquistato il pass per i Play Off Scudetto, dove dopo aver eliminato nei quarti di finale la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, ha superato in semifinale proprio la formazione toscana.

Approdata alla serie di Finale, la Numia Vero Volley Milano è stata sconfitta in quattro partite dalla Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

La squadra meneghina ha affrontato la formazione veneta anche nella Supercoppa italiana 2025. In quell'occasione Milano riuscì ad imporsi al tie break, conquistando il primo titolo nazionale della sua storia.

Nella scorsa stagione Milano ha inoltre partecipato alla Coppa Italia A1, uscendo ai quarti di finale contro la Igor Gorgonzola Novara.Oltre ad essere impegnata tra i confini nazionali, la Numia Vero Volley Milano ha anche affrontato la CEV Champions League. La squadra allora guidata da coach Lavarini ha concluso al secondo posto nel girone C della massima manifestazione europea, ottenendo la qualificazione alla doppia sfida del turno play off, nel quale ha eliminato le greche dell'Olympiakos.Giunta ai quarti di finale, Milano non è però riuscita a superare le turche del VakifBank ed è stata eliminata in seguito a due sconfitte al tie break.In questa stagione, la Numia Vero Volley Milano ha cambiato guida tecnica.

Dopo la risoluzione consensuale del contratto con coach Lavarini, arrivata ad agosto, la società lombarda ha deciso di affidare la panchina della prima squadra a Gianlorenzo Blengini, tra il 2015 e il 2021 CT della Nazionale maschile di pallavolo e in questa annata alla prima esperienza nel massimo campionato femminile.Per la stagione 2026-2027, la Numia Vero Volley Milano è ripartita da nove conferme.

In cabina di regia è rimasta Bosio, alla seconda stagione consecutiva a Milano, mentre al suo fianco è arrivata Gennari, classe 1996, reduce dalla conclusione della passata stagione a Perugia.

Tra le opposte, confermata la capitana Egonu, alla quarta annata con la maglia del Vero Volley, mentre la dominicana Tapia Cruz, classe 2004, è stata ingaggiata per sostituire Diop, inizialmente prevista nel roster ma fermata da un infortunio.

Al centro Milano ha mantenuto Danesi, capitana della Nazionale italiana e alla terza stagione in biancorosso, la serba Kurtagic, anch’essa alla terza annata, e Sartori, alla seconda stagione con il club.

Il reparto si è inoltre arricchito con la bielorussa Dautova, classe 2008, alta 201 centimetri e proveniente dal Volero Le Cannet, squadra affrontata dalla Savino Del Bene Volley nell'ultima Champions League.In banda sono state confermate le statunitensi Lanier, alla seconda stagione a Milano, e Piva, anch’essa alla seconda annata con il Vero Volley. Tra le novità figurano la giapponese Sato, classe 2001, alla prima stagione in Italia dopo aver militato nel NEC Red Rockets Kawasaki, e la portoricana Vazquez Gomez, classe 2001, al debutto in Serie A1 dopo l'esperienza in A2 con la èpiù Casalmaggiore.A completare il reparto dei liberi sono state confermate Fersino, alla seconda stagione a Milano, e la giovane Di Napoli, classe 2008, cresciuta nel settore giovanile del Vero Volley e già aggregata alla prima squadra nella passata stagione.

Il campionato 2026-2027 vede attualmente Milano in seconda posizione con 18 punti, gli stessi della capolista Conegliano. La squadra di coach Blengini ha vinto tutte e sei le partite disputate fino a oggi e vanta un bilancio stagionale di diciotto set vinti e uno perso.

Nell'ultimo turno di campionato la Numia Vero Volley Milano ha superato per 3-0 la Omag Consolini Volley 1907.

Questo sabato la Numia Vero Volley Milano dovrebbe scendere in campo con il sestetto composto da Bosio al palleggio, Egonu come opposta, Lanier e Piva in banda, Danesi e Kurtagic al centro, Fersino nel ruolo di libero.

IN TV La partita tra Savino Del Bene Volley e Numia Vero Volley Milano sarà visibile in diretta su Rai Sporte DAZN.Photo