Villaggio sportivo e cibo di strada a Campi di Marte

Tre giorni dedicati ad attività fisica e cibo di strada

Scherma, ginnastica artistica, baseball, thai chi, golf, kickboxing, vela e molti altri: sono gli sport che sarà possibile sperimentare da venerdì 6 a domenica 8 aprile in viale Pierluigi Nervi, dietro lo stadio Artemio Franchi, in forma totalmente gratuita e giocosa, grazie a Campi di Marte, rassegna dedicata alle discipline sportive che fanno numeri minori rispetto al calcio nel panorama italiano, ma richiamano altrettanta passione e dedizione. Per un lungo weekend l’area da 3000 mq dietro la maratona dello stadio e adiacente ai giardini di Campo di Marte, si riempirà di associazioni sportive del quartiere per dare vita a una vera e propria festa dello sport. Per rifocillarsi e fare scorta di energie ci sarà una batteria di foodtruck con specialità toscane e italiane.

Dopo la prima fortunata edizione 2017, che ha visto la partecipazione di oltre 20mila persone e ha raccolto oltre 60mila fan sui social, la seconda edizione di Campi di Marte si allarga, coinvolgendo ancora più realtà sportive del territorio e puntando ad avvicinare giovani e giovanissimi allo sport in tutte le sue forme. Tra i soggetti che hanno fin qui aderito all’iniziativa: La Genziana ASD (corsi di psicomotricità e ginnastica artistica per bambini e ragazzi), AICS Firenze (calcio), A.P.F.Bundu Boxe, PGS Florenzia (pallavolo), PGS Fantasia Accademia Danza, Atletica Firenze Marathon, Nordic Walking Active Toscana, Accademia Schermistica Fiorentina, Sancat ASD (basket), Associazione Fiorentina Tai Chi Chuan ASD, GS Rinascita Volley, Pallacanestro Femminile Firenze, Pino Dragons Basket, US Sales ASD (pallavolo e calcio), Fiorentina Baseball SSD, ASD Junior Firenze (baseball), Golf Ugolino, US Affrico (basket), RUA67 Academy (kickboxing, BJJ, Muay Thai), Lega Navale (corsi di vela). Per tutta la giornata si alterneranno prove pratiche e intrattenimento, con musica live e dirette radio animate da Lady Radio.

Per ricaricare le batterie e fare un pit stop in compagnia sarà possibile scegliere tra gli hamburger di chianina de La Toraia, i panini imbottiti di Panino Tondo, lo streetfood di mare di Pescepane, il barbecue in stile stelleestrisce firmato da Phil’s Slow Smocked American Barbecue, con affumicatura da legna di quercia, gli arrosticini abruzzesi di Ape Scottadito, la pizza romana di Pizza Pig e le specialità culinarie toscane di DanSi.

Spazio anche alla solidarietà: dopo l’installazione di un defibrillatore nei Giardini di Campo di Marte, donato dagli organizzatori in occasione della prima edizione della manifestazione, anche quest’anno Campi di Marte penserà alla salute del quartiere, con corsi di primo soccorso gratuiti dedicati ai cittadini.