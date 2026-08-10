Villa Cora: mercoledì 2 settembre la serata Pizza & Champagne

Mercoledì 2 settembre, a Villa Cora, si terrà la serata Pizza & Champagne, con l’ospite Simone Nicolosi, pizza chef di Casa Biga, pizzeria milanese 72ª migliore in Italia per la classifica 50 Top Pizza Italia.

A partire dalle ore 19:30, Mattia Nesi - chef di Villa Cora - e Simone Nicolosi, intratterranno gli ospiti preparando le pizze nella cucina a vista, tra farina, ingredienti di prima qualità e un’atmosfera scherzosa e informale, per una cena a bordo piscina accompagnata da musica dal vivo.

Il menù degustazione, accompagnato da calici di champagne Perrier-Jouët, prevede Gazpacho fruttato, montanara, pizza tradizionale, pizza gourmet e dessert, al prezzo di 80 euro a persona.

“Sono entusiasta di condividere un’intera serata nella splendida Villa Cora, accanto a chef Mattia Nesi - racconta Simone Nicolosi, pizza chef di Casa Biga -. Io e Mattia condividiamo un approccio e una visione contemporanea della cucina. Durante la serata lavoreremo insieme su diversi impasti e ricette, portando in tavola i nostri piatti signature. L’atmosfera sarà conviviale e gioiosa, deliziando gli ospiti con le nostre creazioni”.

Simone Nicolosi, proclamato nel 2024 Rivelazione dell’anno da parte della guida “Pizza e Cocktail” di Identità Golose, è pizza chef di Casa Biga, locale milanese situato nei quartieri Isola, in Via Antonio Pollaiuolo 9, e Moscova, in Via Alessandro Volta 20. Il locale, premiato con “Due Spicchi” da Gambero Rosso a pochi mesi dall’apertura, si distingue per gli impasti ben realizzati: dal classico con stesura contemporanea, passando per quello a ruota di carro a lunga lievitazione, creato con farine poco raffinate, a basso impatto glicemico, ma anche gli impasti preparati per la pizza in teglia, ovvero il “padellino”, ma soprattutto l’impasto senza glutine, preparato nella sede di Via Antonio Pollaiuolo grazie al reparto “gluten free” appositamente allestito.

Proprio per la proposta senza glutine, Casa Biga ha ottenuto la certificazione AIC (Associazione Italiana Celiachia) e il premio Pizza Gluten Free dell’anno dalla Guida Milano e Lombardia a Tavola 2025.

Il 24 giugno 2026, Casa Biga, è entrato in The Best Pizza Awards 2026, mentre il 21 luglio 2026 è entrato per la seconda volta in 50 Top Pizza Italia, la guida dedicata alle migliori pizzerie e curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, riconfermandosi tra le eccellenze del panorama gastronomico e migliorando la propria posizione di ben 27 posti, passando dalla 99ª dello scorso anno all'eccellente 72ª.