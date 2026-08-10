​Giovanni Spadolini: cerimonia annuale a San Miniato

Stamani, a trentadue anni dalla scomparsa il ricordo di una delle figure più monumentali della nostra storia repubblicana. Al Cimitero delle Porte Sante, tra i marmi che custodiscono la memoria della "fiorentinità" più pura, la deposizione di una corona di fiori non è stata solo un tributo istituzionale. È stato l'atto di riconoscimento verso un uomo che ha saputo incarnare una rara sintesi tra cultura e politica, tra il rigore del metodo storico e la passione civile.

Giovanni Spadolini, per tutti semplicemente "il Professore", resta una figura di una modernità dirompente. In un’epoca di messaggi frammentati, la sua eredità ci ricorda che la politica, se priva di una profonda radice intellettuale, è destinata a diventare un guscio vuoto. La commemorazione odierna, aperta dalla messa celebrata da padre Bernardo Gianni Maria, ci restituisce l'immagine di un intellettuale poliedrico che ha vissuto la laicità come una forma di fede risorgimentale, plasmando le istituzioni con la stessa cura con cui si scrive un saggio di storia.

Nella cronologia della Repubblica, il nome di Spadolini brilla per una "rottura" necessaria: fu il primo Presidente del Consiglio non appartenente alla Democrazia Cristiana. Quella stagione rappresentò un esperimento di stabilità e rigore morale in un momento di profonda crisi nel rapporto tra cittadini e Stato.

Spadolini non fu solo un mediatore; fu un ponte tra l'Italia e il resto del mondo, proiettando il Paese su uno scenario globale grazie alla sua autorevolezza intellettuale. Come ha sottolineato Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana: «Una figura di straordinario profilo internazionale, capace di offrire al nostro Paese stabilità, valori e ideali in una stagione particolarmente difficile nel rapporto tra istituzioni e cittadini. Spadolini seppe portare la sua ricchezza culturale dentro le più alte responsabilità pubbliche.»

Per comprendere la statura dello statista, bisogna risalire alle colline di Pian dei Giullari, in quella villa che fu il suo vero laboratorio intellettuale sin dall'infanzia. È qui che emerge il primo grande segreto del "Professore": la sua precocità non ebbe eguali. Scrisse il suo primo libro all’età di appena nove anni, manifestando già allora quella vocazione per la parola scritta che lo avrebbe reso un "monumento del giornalismo" italiano.

Questa passione viscerale lo condusse, con una naturalezza quasi predestinata, alla guida delle testate più prestigiose della nazione, da Il Resto del Carlino al Corriere della Sera. Per Spadolini, il giornalismo non era cronaca effimera, ma "storia del presente", un esercizio di analisi che richiedeva lo stesso rigore di una ricerca d'archivio.

L'eredità forse più tangibile di Spadolini è la nascita del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Non si trattò di una semplice operazione di architettura amministrativa, ma di una rivoluzione concettuale: per la prima volta, la cultura veniva riconosciuta come il fondamento stesso della democrazia e dell'identità nazionale. La sua carriera è stata un intreccio inestricabile di ruoli che hanno nutrito la sua visione di Stato:

Professore universitario : Docente di spicco presso il prestigioso "Cesare Alfieri" di Firenze, la storica scuola di scienze politiche che ha formato generazioni di diplomatici e amministratori.

Docente di spicco presso il prestigioso "Cesare Alfieri" di Firenze, la storica scuola di scienze politiche che ha formato generazioni di diplomatici e amministratori. Storico del Risorgimento : Studioso raffinato, i cui contributi sui rapporti tra Stato e Chiesa rimangono testi fondamentali per comprendere l'ossatura laica dell'Italia.

Studioso raffinato, i cui contributi sui rapporti tra Stato e Chiesa rimangono testi fondamentali per comprendere l'ossatura laica dell'Italia. Ministro della Difesa e Presidente del Senato: Ruoli ricoperti con un senso dell'istituzione quasi sacrale, interpretando la seconda carica dello Stato con un'imparzialità esemplare.

Oggi, l'eredità di Spadolini guarda al futuro attraverso il lavoro della Fondazione Spadolini Nuova Antologia. Con il centenario della sua nascita appena celebrato, il progetto guidato da Cosimo Ceccuti entra in una nuova fase. La recente acquisizione della villa d’infanzia a Pian dei Giullari permetterà di completare una vera e propria "Cittadella della Cultura".

L'obiettivo è ambizioso: trasformare questo complesso, che già ospita la Casa Museo e la Biblioteca, in un centro culturale di respiro internazionale, capace di attrarre studiosi da tutto il mondo. Ma la sfida più grande è quella lanciata dall’assessora Benedetta Albanese: portare le nuove generazioni — dagli alunni delle primarie ai ragazzi delle medie — a respirare l'aria di questi luoghi. L'idea è quella di intrecciare la memoria privata di un bambino prodigio con la storia pubblica di un uomo di Stato, rendendo la cultura un'esperienza viva e accessibile.

Giovanni Spadolini ci ha insegnato che non può esserci progresso civile senza memoria storica. Il suo "metodo", fatto di studio incessante e rispetto per le istituzioni, rimane una fonte d'ispirazione per chiunque voglia costruire un futuro solido.