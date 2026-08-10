Raccolta carta e svuotamento cestini, si può fare meglio?

“Apprezzo l’azione di Alia che sta aumentando il numero dei cestini nell’area Unesco anche se, mi auguro, che questi 90 nuovi siano solo l’inizio di un potenziamento ben più articolato e corposo.Il problema di fondo sarà anche potenziare la raccolta, aumentando i passaggi degli operatori ecologici.Perché l’azienda, dietro l’input politico ha, da qualche anno, spostato il focus aziendale sul capitale, con la creazione dell’azienda multiservizi e la quotazione in borsa".

Dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia Alberto Locchi che prosegue:

"L’organizzazione di Alia antecedente al 2024 prevedeva lo svuotamento dei cestini almeno 4 volte al giorno, con operatori che conoscevano il territorio, coordinati da un responsabile.Questa organizzazione è stata snaturata adottando un criterio diverso che però è assai distante dalle esigenze di una città come Firenze.Il prossimo step sia il rivedere la raccolta del cartone che spessissimo alle 11 di mattina fa brutta mostra in orrendi cumuli all’angolo delle strade del centro.Quindi, bene il potenziamento dei cestini ma che sia solo il primo passo per ritornare ad avere una Firenze pulita e decorosa” conclude Locchi.