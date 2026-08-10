ACF Fiorentina e Firenze Marathon insieme per la solidarietà

Firenze, 31 luglio 2026 – Nel centenario della Fiorentina, il Club e la Firenze Marathon uniscono sport e solidarietà con una staffetta aperta a tutta la città.

L'appuntamento è per sabato 28 novembre, all'interno del calendario della 42ª Estra Firenze Marathon in programma domenica 29 novembre.

La 3x7k Fiorentina Charity Run è una corsa a squadre da 3 persone, con ogni partecipante che percorrerà 7 km. L'obiettivo principale è raccogliere fondi per i progetti charity della Firenze Marathon. Al momento dell'iscrizione ogni team potrà destinare parte della quota a un'organizzazione benefica del territorio.

L'evento nasce per rafforzare la collaborazione tra Maratona di Firenze SSDRL e ACF Fiorentina, due realtà che rappresentano un'eccellenza sportiva per Firenze. Condividono inoltre il partner tecnico Joma, che garantirà l'abbigliamento tecnico ufficiale.

"Siamo felici di legare il centenario del Club a una manifestazione che condivide i nostri valori: una corsa aperta a tutti e nata per sostenere i più fragili", ha dichiarato Alessandro Ferrari, Direttore Generale di ACF Fiorentina.

"È un onore associare il nostro nome a quello della Fiorentina per una causa solidale. Con Joma al nostro fianco parte un progetto con grandi potenzialità per il futuro", ha aggiunto Fabio Burchi, Presidente di Maratona di Firenze SSDRL.

Secondo Diego Petrini, Direttore Generale Maratona di Firenze SSDRL, "lo scopo della staffetta è dare uno strumento concreto alle associazioni charity per la raccolta fondi. Il connubio con la Fiorentina darà un forte impulso alla partecipazione e alle donazioni".Le iscrizioni e le informazioni saranno disponibili sui canali ufficiali di ACF Fiorentina e Firenze Marathon.