E' scattata una maximulta per un commerciante abusivo che ieri mattina al mercato settimanale in viale Galilei è stato sorpreso dal Nucleo di Polizia Commerciale e Amministrativa della Polizia Locale mentre esercitava l'attività di vendita su area pubblica completamente sprovvisto delle prescritte autorizzazioni comunali.

In particolare il commerciante, un uomo di 60 anni di nazionalità cinese, ha dichiarato di esser partito da Mirandola in Emilia Romagna per svolgere attività di vendita di frutta e verdura all’interno del mercato di viale Galilei con l’ausilio di un autocarro nel quale erano posizionate numerose cassette di legno con la merce.

A seguito dei controlli è stato sanzionato amministrativamente per la violazione delle norme sul commercio su area pubblica con una sanzione pari a 5.000 euro.