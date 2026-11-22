La celebre foresta di Vallombrosa sulle pendici del Pratomagno al confine con la valle aretina del Casentino, diventa più accessibile alle persone con disabilità, fruibile in autonomia e sicurezza. Il progetto “Una foresta aperta a tutti” è stato presentato oggi ed è stato finanziato dalla Regione con 255 mila euro e dal Comune di Reggello con altri 45 mila euro, insieme al supporto tecnico del reparto carabinieri biodiversità del posto e la collaborazione della Città metropolitana. Un progetto con un obiettivo preciso: consentire a tutte le persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali o altre difficoltà, di vivere e apprezzare il patrimonio naturale e culturale di Vallombrosa. E dunque spazi, percorsi e servizi.

Una grande passerella lunga 240 metri, in lieve pendenza e con una pavimentazione tale da non costituire un ostacolo o una barriera per chi si muove su una sedia a rotelle, permette adesso di raggiungere il pratone e l’hotel “La Foresta”, oltre a collegarsi con il parcheggio di via San Gualberto, la fermata degli autobus, l'accesso agli arboreti monumentali e l'area pic-nic. La vecchia staccionata in castagno è stata sostituita con una più resistente e duratura in acciaio corten, integrata con punti luce segnapasso.

Sono stati inaugurati anche nuovi bagni pubblici, accessibili e attrezzati per persone con mobilità ridotta, e sono state realizzate postazioni informative e testi ad alta leggibilità per ipo e non vedenti, per raccontare la storia del luogo e valorizzare la vicina e celebre abbazia, luogo di grande valore culturale e spirituale. Panchine e arredi ecocompatibili consentono il riposo e la contemplazione del paesaggio. Interventi dunque all’insegna di una maggiore sicurezza ed accessibilità, ma con un’accentuata sensibilità volta al rispetto del contesto naturalistico e l’ambiente circostante, grazie alla consulenza dei carabinieri del nucleo forestale, in un luogo frequentato tutto l’anno da numerosi turisti e pellegrini.

Nuovo anche lo spazio barbecue.

"La Toscana non è solo bella e ricca di storia - evidenzia il presidente Eugenio Giani -. Vuole e sa anche essere accessibile a tutti e questo progetto lo dimostra. Un diritto per chi ci visita, un dovere per chi accoglie".

“Con “Una Foresta per tutti” Vallombrosa diventa un luogo dove l’accessibilità non è un servizio aggiuntivo, ma il modo stesso di pensare lo spazio pubblico e la natura – commenta l’assessora alla sanità e alle politiche sociali della Toscana Monia Monni, presente all'inaugurazione -. Il programma “Toscana Accessibile” sostiene progetti come questo perché il diritto di accedere alla bellezza del nostro paesaggio e di viverlo in autonomia appartiene a tutte e tutti e si costruisce insieme ai territori e alle comunità”.

“Con questo intervento – evidenzia il sindaco di Reggello, Piero Giunti - compiamo un passo in avanti importante per rendere Vallombrosa un luogo sempre più accogliente e accessibile a tutti. Crediamo che la bellezza della nostra foresta debba poter essere vissuta da ogni persona, senza barriere e in condizioni di sicurezza e autonomia. Abbiamo realizzato opere e servizi che migliorano concretamente la fruibilità dell’area, migliorando la qualità dell’accoglienza e valorizzando la nostra montagna. Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni ed enti”.

Per Carlo Boni, consigliere della Città Metropolitana di Firenze e delegato all'ambiente e ai parchi, “Vallombrosa rappresenta non solo un polmone verde per il territorio fiorentino, ma anche una foresta di riferimento e un modello di sostenibilità”.