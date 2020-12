Vaccini Covid: l’Esercito cambia la data di consegna

Le prime dosi del Pfizer in viaggio verso l'Italia

Sono in viaggio verso l'Italia le prime dosi del vaccino Pfizer-Biontech contro Covid-19. L'Esercito ha però comunicato alla Regione Toscana il cambiamento di data e ora per la consegna dei vaccini anti Covid. La nuova data di arrivo delle 620 dosi è prevista per le ore 8:00 di domenica 27 dicembre, sempre presso la Farmacia dell’ospedale di Careggi.

"La curva di Covid-19 mostra che l'Italia è in una fase decrescente anche se" questa decrescita "sta rallentando". Lo ha fatto notare oggi Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del Monitoraggio regionale della Cabina di regia.