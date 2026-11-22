di Giuseppe Lumia

ex Presidente della Commissione parlamentare antimafia

È evidente ormai che nessuno dei problemi strutturali che attanagliano il nostro Paese e gli altri Paesi europei possa essere risolto su scala nazionale.

Eppure si rimane abbarbicati all’attuale governance dell’Unione Europea, in crisi su diversi e decisivi versanti interni e sostanzialmente fuori gioco rispetto alle dinamiche geopolitiche globali che producono guerre, problemi ambientali e disuguaglianze.

Nel compiere il passo avanti federalista c’è un ruolo innegabile che spetta alle classi dirigenti poste ai vertici degli Stati. Tuttavia, appena si fa cenno al loro ruolo, lo scetticismo e il sarcasmo prendono il sopravvento nelle valutazioni dei cittadini e delle forze sociali.Le delusioni sono in effetti continue e le attuali leadership politiche, tranne poche eccezioni, mostrano limiti palesi nel comprendere che rimanere nell’attuale governance europea è fallimentare e che tornare indietro verso i nazionalismi è pericoloso oltre che sterile. Ecco perché è necessario incalzare dal basso le forze politiche progressiste e popolari per metterle in sintonia con questa necessità storica e avviare così una vera e propria fase costituente dell’Europa Federale, con il Parlamento europeo chiamato a svolgere un ruolo centrale e una successiva verifica referendaria.

Ma questa strategia non può prescindere dal ruolo attivo della società civile organizzata, corresponsabile della costruzione della nuova Europa Federale.

I corpi intermedi vitali, dalle realtà del Volontariato e del Terzo Settore alle organizzazioni sindacali, non possono infatti pensare che la lotta alle marginalità sociali, ambientali ed educative e la promozione dei diritti e delle innovazioni si giochino solo agendo al pur importante livello territoriale o al massimo nel proprio specifico ambito di azione.

Senza un nuovo welfare europeo, che delinei i “Livelli Europei Inderogabili” dei servizi integrati e della tutela dei diritti correlati, difficilmente si potranno rimuovere le cause delle discriminazioni e delle sofferenze generate dalle varie forme di povertà e dalle crescenti disuguaglianze generazionali, di genere, culturali, territoriali e di reddito.

La stessa riflessione vale per le politiche ambientali, per quelle legate al ruolo delle innovazioni tecnologiche e alla gestione dell’intelligenza artificiale, per la rigenerazione urbana e delle aree interne, per la lotta alle mafie e al narcotraffico. Vale, più in generale, per le grandi sfide che mettono in serio pericolo il futuro dell’umanità.

Ecco perché è giunto il tempo di una virtuosa alleanza tra i movimenti “federalisti” europei e coloro che mi piace definire “welfaristi” con respiro europeo. I federalisti, così preparati sui profili istituzionali, difettano di cultura sociale, cioè di sensibilità e di attenzione ai problemi concreti *della vita quotidiana*, su cui fa leva invece la propaganda sovranista che propone la soluzione nazionalista. Ai welfaristi, così attenti al pensare e all’agire sociale, manca invece la cultura istituzionale relativa ai modelli di partecipazione e di decisione democratica. Per questo rischiano di diventare solo soggetti “dell’essere fare”, senza riuscire a compiere il salto di qualità e a diventare soggetti compartecipi “dell’essere cambiamento”.

Insomma, l’obiettivo dell’Europa Federale ha bisogno sia di una base sociale ampia, consapevole e attiva sia di una cultura istituzionale pronta a dare voce e rappresentanza ai soggetti sociali che non vogliono subire l’avanzata del populismo sovranista e la messa in discussione dei diritti umani, sociali e civili.

Due riferimenti storici e motivazionali ci aiutano in tal senso.

Nel 1941, quando tutto sembrava perduto, sull’isolotto sperduto di Ventotene, gli antifascisti lì confinati, nonostante soffrissero le pene dell’inferno, non si arresero ed elaborarono il formidabile “Manifesto di Ventotene”, che gettò le basi per costruire la nuova Europa, quella della coesistenza, della coesione sociale e della politica democratica. Adesso però bisogna completare il cammino e realizzare ciò che in quel Manifesto era già chiaro: la costruzione dell’Europa Federale. Solo così potremo affrontare le attuali sfide globali e dare uno sbocco positivo alle serie difficoltà in cui versa l’assetto attuale dell’Unione Europea.

Nel 1942, quando Londra era martoriata dai bombardamenti, un altro passaggio segnò positivamente la storia delle nostre società: con il “Rapporto sulle assicurazioni sociali e sui servizi correlati”, nacque il moderno sistema di welfare, che ha contribuito a realizzare obiettivi sociali di tutela e di uguaglianza mai raggiunti prima e a caratterizzare l’Europa rispetto agli altri sistemi politici sparsi nel mondo. Il welfare è oggi in serio pericolo, pur restando il migliore modello di coesione sociale e democratica, a condizione che sia ben rigenerato e diventi rigenerante.

C’è anche una condizione generazionale a sostegno della scelta di avviare la fase costituente di un’Europa nuova e solidale: la stragrande maggioranza dei giovani, nella propria vita e nel proprio sistema di valori, avverte l’Europa Federale come una virtù e al tempo stesso una stringente necessità. Questi giovani sono pronti a spendersi elettoralmente per essa, come hanno fatto in Italia per la difesa della Costituzione nella fase delicata della scelta referendaria sulla Giustizia.

Così anche i mondi del lavoro, degli operatori economici, delle università e della cultura sanno bene che la via nazionale porta al disastro e alle guerre, mentre quella dell’unità federale può dare più chance al bene comune, nel passaggio cruciale di questo nostro travagliato e drammatico momento storico.

Nell’attuale fase elettorale, insidiosa e rischiosa, che coinvolge importanti Paesi, tra cui l’Italia, occorre puntare dritto sull’Europa Federale. Solo così sarà realmente possibile promuovere e affermare nella società e nelle istituzioni nuovi orizzonti di Pace, Giustizia e salvaguardia dell’Ambiente e del futuro dell’Umanità.