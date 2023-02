Turismo: Mugello protagonista alla Bit di Milano

Slow, ricco di storia, arte e tradizioni, a due passi da Firenze, soprattutto con proposte fatte in base alle esigenze del cliente.

E' il ritratto che il Mugello ha portato alla Borsa Internaizonale del Turismo dove è stato tra i protagonisti oggi dello stand della Regione Toscana.

A presentare l'Ambito Turistico del Mugello e le attività del territorio, sono stati i Sindaci di Scarperia e San Piero Federico Ignest, di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni e le Assessore al Turismo di Borgo e Scarperia Cristina Becchi e Elena Serotti, intervistati da Sonia Pallai che segue per ANCI il progetto Ambitour (innovativa iniziativa per sostenere e qualificare il turismo della Toscana che prevede il tour degli ambiti turistici e che farà tappa a breve anche in Mugello) con la partecipazione della responsabile DMC Mugello Rosanna Censabella.

“E' stato un momento importande – affermano Ignesti e Omoboni – perché ha portato il Mugello in mostra tra le eccellenze turistiche italiane e internazionali, dove ha dimostrato di poter competere ad armi pari con altri territori. L'Ambito Turistico che abbiamo varato, ci consente tutto questo, ci ha già portato finanziamenti importanti come gli oltre 150 mila Euro mila euro già ottenuto e ci dà la possibilità di sfruttare importanti vetrine come questa che abbiamo appena vissuto e che ha permesso di proiettare il nostro territorio sul videowall, di raccontarlo e farlo conoscere a professionisti e agenzie, o come quello che ci vedrà impegnati il prossimo mese alle Gallerie Lafayette a Parigi. Ringraziamo la Regione Toscana e il nostro Ufficio Turismo per l'importante lavoro svolto”.

Presente anche il Sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa.