Tumori: regola d’oro 1x3, un sintomo che può salvarti la vita

Spesso tendiamo a ignorare un leggero mal di gola persistente o una raucedine che non accenna a passare, attribuendoli ai classici malanni di stagione o a un periodo di stanchezza. Tuttavia, dietro questi segnali apparentemente comuni può nascondersi un’insidia più grave: i tumori della testa e del collo.

Queste patologie colpiscono aree vitali come il cavo orale, la faringe, la laringe, le cavità nasali, le ghiandole salivari e la tiroide. È importante però fare chiarezza: pur interessando il distretto cervico-facciale, questa categoria esclude i tumori del cervello, degli occhi, dell'esofago e delle orecchie. Per aumentare la consapevolezza su queste malattie, torna nel settembre 2026 la Make Sense Campaign, guidata dal motto: "1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita".

Il fulcro della prevenzione risiede nel monitoraggio temporale. La regola è chiara: se avvertite anche solo uno dei seguenti disturbi per un periodo superiore alle tre settimane, è fondamentale rivolgersi al medico:

Raucedine persistente;

Mal di gola che non accenna a migliorare;

Dolore o difficoltà nella deglutizione;

Gonfiori insoliti nel collo;

Ulcere o piaghe nella bocca che non guariscono;

Macchie bianche o rosse sulle mucose orali;

Ostruzione nasale da un solo lato o sanguinamenti.

La persistenza temporale è il vero spartiacque tra un disturbo passeggero e un potenziale segnale d'allarme. Il "fattore tempo" gioca infatti un ruolo decisivo nel determinare l'efficacia delle cure e la qualità della vita futura.

In Europa, i tumori testa-collo rappresentano il settimo tipo di cancro più diffuso, con circa 9.000 diagnosi ogni anno. Nonostante questi numeri, vengono spesso definiti i "più comuni tra i rari", proprio perché la conoscenza pubblica del problema resta ancora pericolosamente bassa. Questa ambiguità sintomatica porta spesso a diagnosi tardive, riducendo le possibilità di intervenire con successo nelle fasi iniziali della malattia, quando le probabilità di guarigione sono sensibilmente più alte.

Sebbene alcol e tabacco restino i principali responsabili, lo scenario epidemiologico sta cambiando drasticamente. Non si tratta più di una patologia esclusiva dei fumatori anziani: oggi assistiamo a un aumento significativo delle diagnosi tra le donne e le fasce di età più giovani.

Un ruolo centrale in questo cambiamento è giocato dal Papilloma Virus Umano, che sta ridefinendo l'identikit del paziente tipico. Inoltre, non vanno trascurate le esposizioni professionali: chi lavora nei settori del legno e del cuoio deve prestare particolare attenzione a sintomi specifici come l'epistassi recidivante (sanguinamenti dal naso frequenti), chiaro segnale di rischio legato alle polveri industriali.

Intervenire tempestivamente non significa solo aumentare le probabilità di sopravvivenza, ma anche garantire una riabilitazione migliore. Una diagnosi rapida permette di adottare trattamenti meno invasivi, preservando le funzioni fonatorie e degluttitorie.

In occasione della campagna europea, le strutture dell'Asl Toscana centro offrono opportunità concrete di screening gratuito dal 21 al 26 settembre 2026.

Ospedale San Giuseppe di Empoli: Vengono messe a disposizione 30 visite specialistiche. L'attenzione è rivolta a chi presenta disfonia (raucedine) da oltre 2 settimane, tumefazioni del collo o, per i fumatori, casi di emoftoe (emissione di sangue con la tosse). Per prenotare, chiamare l’Aiuto-point oncologico al numero 0571706668 (lunedì-venerdì, ore 8-18).

Ospedale Santo Stefano di Prato: L’ambulatorio di Otorinolaringoiatria effettuerà controlli gratuiti nei pomeriggi di lunedì 21 e martedì 22 settembre 2026 (ore 14.30-18.30). È necessario prenotarsi inviando una e-mail all'indirizzo: otorinolaringoiatria.ss@uslcentro.toscana.it.

La consapevolezza è la prima forma di cura. Rispettare la regola delle tre settimane non è un atto di allarmismo, ma di profonda responsabilità verso la propria salute. Se avvertite un fastidio che non accenna a sparire, non aspettate che il tempo passi inutilmente. Un controllo specialistico può fare la differenza: la prevenzione non deve essere rimandata a domani.