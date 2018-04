Tramvia, pali a Santa Maria Novella: parla l'assessore Giorgetti

La Soprintendenza, oggi, non avrebbe concesso le autorizzazioni

Palazzo Vecchio sta accusando le critiche generate a seguito dell'allestimento della elettrificazione di piazza dell'Unità d'Italia, vista Santa Maria Novella. Si tratta del nuovo Capolinea del Tram in pieno centro storico verso il Duomo.



Nelle ultime ore le parole della Soprintendenza hanno scatenato il dibattito e sollevato le critiche dei fiorentini. Il Soprintendente Andrea Pessina punta il dito su quei pali che, a differenza di via Valfonda, non potendo essere sostituiti dalle facciate dei palazzi, dovevano far propendere per una alimentazione alternativa: forse da terra o a batteria.

Una rete rinominata wireless che adesso sarebbe piaciuta a tanti, ma che fino alla settimana scorsa in pochi avevano preso in considerazione.



Ad intervenire sulla polemica dei pali dell'alimentazione della Tramvia in piazza della Stazione è l'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti con una premessa "la foto riportata da La Nazione è scattata dalla sede tramviaria e riprende i pali in sequenza dando una visione molto parziale. Altra cosa sarà valutare l'impatto con i lavori terminati e la rimozione dei cantieri".

Nel merito delle critiche "Non ho assolutamente detto che i pali e le linee di contatto non sono invasivi. Ho soltanto detto di aspettare la fine dei lavori. E non ho dato colpe ad altri: mi sono limitato a constatare che altri, prima di noi, hanno valutato l'impatto ritenendolo adeguato e dando le relative approvazioni e autorizzazioni. Anche se oggi le nostre valutazioni possono essere diverse, non possiamo dire che chi ha fatto certe verifiche abbia sottovalutato il problema o non abbia considerato tutte le componenti a partire dalla Soprintendenza. La valutazione non può essere personale del soprintendente di turno.

Poi è chiaro che nel lavoro si possono anche sbagliare delle scelte. Ma eviterei di lanciare accuse e offese a chi, a suo tempo ha fatto o avvallato le scelte progettuali, e a chi, oggi, le sta realizzando".



E conclude "La Tramvia cambierà la città mettendo a disposizione di cittadini e visitatori un mezzo di trasporto ecologico, efficiente e funzionale. Contribuirà in modo decisivo alla riduzione dell'inquinamento e farà di Firenze una città europea. Ed è questo l'obiettivo che tutti i soggetti e gli enti coinvolti hanno sempre avuto".



L'ipotesi delle batterie era nata a seguito dell'idea del passaggio da piazza Duomo, a sfiorare la Colonna di San Zanobi. Saltata quella parte di progetto, il resto è stato considerato "sacrificabile" agli occhi?

Chi si schiera contro i pali rivendica oggi un decoro urbano violato e si preoccupa dei turisti che a Santa Maria Novella trovano la porta di accesso alla città.