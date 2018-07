Tramvia: cena in piazza Dalmazia per festeggiare la nuova linea

Appuntamento venerdì dalle 20 stand gratuiti e musica

Una cena per festeggiare la nuova linea T1 Leonardo, appena inaugurata dopo quattro anni di lavori. E’ quella organizzata per venerdì prossimo, 20 luglio, dalle 20 in piazza Dalmazia dal teatro di Rifredi in collaborazione col Comune e col Centro commerciale naturale.



La cena sarà gratuita, come gratuito, fino al 29 luglio, è anche il nuovo tratto della tramvia. Prevista anche la musica con la Nuova Pippolese. Alla serata sarà presente il sindaco Dario Nardella con tutta la giunta. “Sarà un’occasione di festa per i cittadini e i commercianti, che in questi anni di lavori hanno sopportato cantieri e disagi – afferma il sindaco Nardella -, un modo per ringraziarli della pazienza e per inaugurare con loro il nuovo servizio della T1 Leonardo che in questi giorni ha iniziato come previsto a circolare”.



La serata è sponsorizzata da Mukki, Mercafir, Conad, Sammontana, Antico Vinaio, Publiacqua e Pizzaman.