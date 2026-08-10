​Toscana in fiamme: persi 15 ettari a Firenzuola

La Toscana si ritrova ad affrontare un’offensiva simultanea di roghi che, da Suvereto a Firenzuola, sta mettendo a dura prova la tenuta del sistema regionale. Non si tratta di una semplice emergenza estiva, ma di una crisi multiforme dove la geografia, le infrastrutture critiche e la pressione operativa convergono. Cosa rende questi incendi così difficili da domare? Per rispondere, bisogna analizzare i dettagli tecnici che separano un normale intervento di routine da un’operazione ad alto rischio.

L’incendio di Suvereto (LI) è il caso scuola di "interferenza operativa". Qui, il fronte si è sviluppato direttamente al di sotto di una linea elettrica ad alta tensione. Il rischio di scarica elettrica impedisce ai mezzi aerei di effettuare sganci diretti sulla verticale dei cavi, poiché la colonna di fumo e l'acqua stessa possono fungere da conduttori. Questo "pericolo" costringe le 8 squadre a terra e i 2 elicotteri regionali a manovre di contenimento laterali, allungando drasticamente i tempi di spegnimento e aumentando il rischio di espansione del rogo.

A Firenzuola, il fuoco ha aggredito circa 10-15 ettari di area boschiva al confine con l’Emilia-Romagna. In questo scenario, la morfologia del terreno — definita "impervia" dai tecnici — è il nemico principale. Quando il pendio è troppo scosceso per i mezzi meccanici e la vegetazione troppo fitta per le squadre a terra, l'efficacia degli elicotteri regionali (dotati di capacità di carico limitata) svanisce. È questa specifica combinazione di pendenza e densità boschiva che ha reso inevitabile la richiesta del Canadair, la "risorsa pesante" della flotta nazionale, necessaria per tentare di arrestare un fronte che rischia di scavalcare i confini amministrativi e complicare ulteriormente la catena di comando. I mezzi impiegati a Firenzuola includono:

2 elicotteri della flotta regionale.

Richiesta di intervento di un Canadair nazionale.

Una dozzina di squadre a terra (volontari e operai forestali coordinati dall’Unione dei Comuni Mugello).

2 squadre dei Vigili del Fuoco.

La macchina dell'Antincendio Boschivo toscana si distingue per la sua struttura "corale", ma la pressione odierna ne sta saggiando i limiti. Il coordinamento non è solo operativo, ma politico-organizzativo, coinvolgendo enti diversi in base alla localizzazione.

A Civitella Val di Chiana (AR), in località Pieve di Maiano, la gestione è affidata a un direttore della Regione Toscana con 7 squadre totali. Al contrario, a Scansano (GR), il coordinamento è passato attraverso l'Unione Comuni delle Colline metallifere. Questa varietà di attori è la forza del sistema, ma richiede una precisione chirurgica nelle comunicazioni per evitare sovrapposizioni o zone d'ombra.

La situazione sul territorio è una scacchiera di stati operativi differenti. A Radicofani (SI: un incendio di vegetazione rimane attivo; la gravità è tale da aver richiesto, oltre all'elicottero regionale, l'attivazione di un mezzo nazionale.

La necessità di ricorrere sistematicamente ai Canadair nazionali per incendi di 15 ettari o per roghi di vegetazione a Radicofani suggerisce un sistema regionale che lavora pericolosamente vicino al punto di rottura? Soprattutto, il caso di Suvereto solleva un interrogativo sulla manutenzione preventiva: è stata effettuata una corretta gestione del combustibile vegetale sotto i corridoi delle linee ad alta tensione? Se la prevenzione strutturale fallisce, non basterà una flotta di elicotteri per proteggere la biodiversità e la sicurezza di un territorio sempre più vulnerabile.