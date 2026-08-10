Calenzano 2030: sicurezza e bonifica

Negli anni '60, Calenzano era un mosaico di terre agricole che guardava al boom economico con la fiducia di chi accoglieva il progresso sotto forma di cemento e acciaio. In quel clima nacque il grande deposito Eni di via Erbosa, un'infrastruttura allora considerata vitale per la rete dei trasporti nazionale. Tuttavia, con il passare dei decenni, ciò che era strategico è diventato una minaccia, stretta dall'abbraccio di un'urbanizzazione sempre più densa. Quella tensione si è spezzata tragicamente il 9 dicembre 2024: un'esplosione che ha squarciato il territorio, lasciando una ferita fatta di cinque vite spezzate, 28 feriti e una comunità sotto shock.

Oggi, quella ferita inizia a rimarginarsi non attraverso il semplice ripristino, ma con una metamorfosi radicale. Dopo l'inaugurazione del monumento alle vittime il 9 dicembre 2025 — un monito di pietra e memoria — la firma del Protocollo d'Intesa di oggi tra Regione Toscana, Comune ed Eni segna la vera svolta. La forza di questo accordo risiede nella sua capacità di trasformare un'esigenza industriale in un dividendo sociale, convertendo una "cicatrice" in un motore di rigenerazione.

Il sito che per sessant'anni ha stoccato i combustibili fossili responsabili della crisi climatica diventerà ora il baluardo per contrastarla. Sui 180.000 metri quadrati dell'ex deposito non circoleranno più idrocarburi, ma elettroni puliti. L'operazione darà vita a un hub solare d'avanguardia con una potenza complessiva di 21 MWp.

L'impatto tecnico è imponente: l'impianto principale da 20 MWp sarà in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 10.000 famiglie. In un'ottica di analisi territoriale, come sottolineato dal sindaco Giuseppe Carovani, la potenza totale installata arriverà a coprire circa un sesto dell'intero consumo energetico di Calenzano. È il superamento definitivo di un modello energetico obsoleto e pericoloso, una visione pienamente condivisa dal Presidente della Regione Eugenio Giani: "In tempi recenti, con la crescita del territorio e la forte urbanizzazione, un impianto di questo tipo era diventato del tutto inappropriato e pericoloso... i 180 mila metri quadrati dell'ex deposito diventeranno un hub per la produzione di energia pulita."

L'accordo stabilisce che la riconversione industriale debba generare benefici tangibili e immediati per la cittadinanza, trasformando la produzione in welfare pubblico attraverso due pilastri:

Autonomia Energetica del Polo Sportivo : Eni realizzerà e cederà gratuitamente al Comune un impianto fotovoltaico dedicato da 1 MW, completo di sistema di accumulo. Situato nei pressi del polo sportivo, l'impianto vedrà Eni farsi carico anche di service e manutenzione, garantendo energia a costo zero per le strutture pubbliche.

realizzerà e cederà gratuitamente al Comune un impianto fotovoltaico dedicato da 1 MW, completo di sistema di accumulo. Situato nei pressi del polo sportivo, l'impianto vedrà farsi carico anche di service e manutenzione, garantendo energia a costo zero per le strutture pubbliche. Royalty Territoriale: Per 30 anni, il Comune riceverà il 5% del valore dell'energia prodotta dall'hub principale. Questa "royalty" rappresenta una risorsa economica certa che l'amministrazione potrà reinvestire in servizi sociali e manutenzione urbana, chiudendo il cerchio tra produzione industriale e benessere collettivo.

Il Protocollo d'Intesa funge da catalizzatore per una riqualificazione che travalica i confini del sito Eni, puntando a una città più connessa e inclusiva.

Hub Intermodale di Pratignone: La stazione ferroviaria sarà trasformata in un nodo strategico del trasporto metropolitano sul modello di Firenze Viale Guidoni. L'obiettivo è potenziare il cadenzamento dei treni sull'asse Firenze-Prato-Pistoia, offrendo un'alternativa reale al traffico su gomma.

La stazione ferroviaria sarà trasformata in un nodo strategico del trasporto metropolitano sul modello di Firenze Viale Guidoni. L'obiettivo è potenziare il cadenzamento dei treni sull'asse Firenze-Prato-Pistoia, offrendo un'alternativa reale al traffico su gomma. Rinascita dell'Ex OMNI: Entro 180 giorni dalla firma del Protocollo, un accordo specifico disciplinerà il recupero dell'immobile ex OMNI in via di Le Prata . L'edificio, oggi degradato, sarà restituito alla comunità per ospitare le associazioni locali, trasformando un vuoto urbano in uno spazio di partecipazione.

Entro 180 giorni dalla firma del Protocollo, un accordo specifico disciplinerà il recupero dell'immobile ex OMNI in . Salvaguardia del Lavoro: In un processo di transizione ecologica corretta, l'accordo garantisce la continuità occupazionale per i lavoratori attualmente impiegati nel sito, dimostrando che l'innovazione ambientale non deve necessariamente comportare costi sociali.

Per una comunità colpita al cuore, la sicurezza non è un dettaglio tecnico, ma il prerequisito per ricostruire il contratto sociale tra territorio e industria. Eni si è assunta l'onere integrale della bonifica ambientale e delle demolizioni, operando secondo i più rigidi standard normativi. A garanzia di questo impegno, l'istituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento trimestrale assicurerà un monitoraggio costante e condiviso con gli enti pubblici. Non si tratta solo di rimuovere detriti, ma di bonificare la fiducia dei cittadini attraverso una trasparenza amministrativa che renda ogni fase del risanamento verificabile e sicura.

Calenzano sta scrivendo un manuale di resilienza per le città del futuro. Quello che poteva rimanere un deserto industriale segnato dal lutto è diventato il "Modello Calenzano 2030": una visione dove la tecnologia solare, la mobilità intermodale e il recupero degli spazi sociali convergono per cancellare l'ombra dei combustibili fossili. È la dimostrazione che una comunità coesa può trasformare un trauma collettivo nel carburante per un progresso sostenibile.