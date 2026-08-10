Cronaca

Polizia: nuovo spot contro l’abbandono degli animali in estate

Una condotta che, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
05 Agosto 2026 16:26
Il nuovo spot della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali

Sui canali ufficiali social della Polizia di Stato, su whatsapp e sul web è disponibile da qualche giorno il nuovo spot contro il fenomeno, particolarmente diffuso durante l’estate, dell’abbandono degli animali domestici.

Una condotta che, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per “gli amici animali”.

Inoltre, l’abbandono può mette in serio pericolo sia l’animale sia coloro che si mettono alla guida.

Nello spot, realizzato dalla #poliziadistato, si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa , ritorna a casa , prepara la valigia e, finalmente, parte in vacanza con la sua Joy.

Video Polizia di Stato 

Tag
In evidenza