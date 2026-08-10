Toscana Aeroporti, primo semestre 2026 da incorniciare

Firenze, 30 luglio 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A., società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i principali risultati preliminari consolidati del Gruppo al 30 giugno 2026.

Traffico passeggeri al 30 giugno 2026.

Come già comunicato al mercato in data 6 luglio 2026, il Sistema Aeroportuale Toscano ha registrato risultati record nel primo semestre del 2026, superando i 4,8 milioni di passeggeri transitati, con un incremento del +5,9% rispetto al 2025. L’andamento del traffico è stato sostenuto dai record mensili conseguiti in ciascun mese del semestre. Entrambi gli scali del Sistema Aeroportuale Toscano hanno raggiunto i migliori risultati semestrali della propria storia. L’aeroporto di Firenze ha superato i 1,9 milioni di passeggeri, in aumento del +5,2% sul 2025, e l’aeroporto di Pisa, con oltre 2,9 milioni di passeggeri transitati, è in crescita del +6,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Principali risultati economici consolidati del primo semestre 2026.

I ricavi totali consolidati del primo semestre 2026 hanno raggiunto i 76,3 milioni di euro, con un incremento del +15,4% in confronto ai 66,1 milioni di euro del 2025. In particolare, i ricavi operativi consolidati si attestano a 56,9 milioni di euro rispetto ai 52,5 milioni di euro del primo semestre del 2025, evidenziando una crescita del +8,4%. La variazione positiva è stata sostenuta sia dall’andamento dei ricavi Aviation, pari a 43,8 milioni di euro (+10,8%) che dai ricavi Non Aviation, pari a 22,9 milioni di euro (+6,5%), che hanno più che compensato l’incremento degli oneri sviluppo network, attestatisi a 9,8 milioni di euro (+14,9%).

Hanno inoltre contribuito alla crescita complessiva i ricavi per servizi di costruzione, aumentati di 7,1 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2025 (+75,3%) a conferma della significativa accelerazione del piano di sviluppo infrastrutturale del Gruppo. Gli altri ricavi risultano in diminuzione di 1,3 milioni di euro rispetto al 2025.

L’EBITDA consolidato del Gruppo ha raggiunto il massimo storico del primo semestre dell’anno attestandosi a 21,0 milioni di euro, in aumento del +10,0% rispetto ai 19,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2025. Il risultato netto consolidato di periodo è pari a 6,3 milioni di euro, in crescita del +9,1% rispetto ai 5,8 milioni di euro del primo semestre 2025; il risultato netto di pertinenza del Gruppo si attesta a 5,81 milioni di euro rispetto ai 5,76 milioni di euro del medesimo periodo del 2025 (+0,9%), scontando il maggior risultato di pertinenza di terzi del periodo.Altre delibere.

Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. ha altresì ricevuto la relazione di autovalutazione redatta dal Collegio Sindacale – insediatosi, con la nomina da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze del suo Presidente, in data 15 maggio 2026 – avente ad oggetto il possesso dei requisiti professionali e di indipendenza di ciascuno dei suoi componenti nonché il funzionamento dell’organo stesso, come previsto dalle norme di comportamento del Collegio Sindacale delle società quotate e nel rispetto del Codice di Corporate Governance.

Relativamente alle informazioni sopra riportate è in corso l’attività di verifica da parte della società incaricata della revisione del Gruppo Toscana Aeroporti, pertanto, poiché le attività di consuntivazione sono tuttora in corso, tali informazioni non devono essere considerate definitive perché suscettibili di variazioni.

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026 sarà esaminata, come da calendario eventi societari 2026, nella seduta del Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. prevista per il 10 settembre 2026.