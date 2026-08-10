'Un caddy elettrico nel Cimitero di San Miniato'

“Oggi, un caddy elettrico, infischiandosene di ogni regola e oltretutto in maniera palesemente abusiva, ha violato la sacralità del Cimitero di San Miniato.

Ritengo ingiustificabile, anche per rispetto delle società che fanno lo stesso servizio, ma regolarmente ed attenendosi alle recenti norme e percorsi approvati recentemente dal Consiglio comunale, che possano accadere episodi del genere.Mi auguro che la Polizia Municipale si attivi rapidamente perché fatti simili siano adeguatamente sanzionati e che, più che altro, non si ripetano”. Queste le dichiarazioni del capogruppo di Forza Italia Alberto Locchi