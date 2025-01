Torna l’appuntamento più atteso dell’inverno: il Carnevale

Un evento esclusivo che unisce tradizione, eleganza e divertimento in una cornice di straordinaria bellezza.

L’edizione 2025 a Firenze avrà due momenti topici: il Gran Ballo “Regine a Palazzo" che si terrà il prossimo 8 Febbraio presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e la parata di Carnevale, il 9 Febbraio da Piazza Santa Maria Novella a Piazza della Signoria.

Un omaggio alla storia fiorentina e al glamour, il Gran Ballo di Carnevale celebra l’antica tradizione dei balli in maschera, nati alla corte di Lorenzo de' Medici e tipici del Rinascimento. Per questa nuova edizione, le organizzatrici hanno predisposto un programma spettacolare e coinvolgente. La serata inizierà con un benvenuto nel Cortile del Michelozzo, dove giullari di corte e attori della commedia dell’arte animeranno un accurato welcome cocktail.

Un maestro di cerimonia introdurrà gli ospiti e i personaggi della storia nel Salone dei Cinquecento. La cena di gala vedrà proporre un menù ispirato alla tradizione culinaria toscana come al tempo dei Medici. Lo spettacolo ideato e diretto da Antonia Sautter avrà luogo nel Salone dei Cinquecento: ispirandosi al “Sogno di Volare” di Leonardo, la stilista veneziana metterà in scena la sua interpretazione sartoriale della perfetta alchimia tra intelligenza, gentilezza, creatività e forza delle donne che riuscì a trasformare Firenze nella culla del Rinascimento.

“Sono lieta e grata al Comune di Firenze, e alle organizzatrici della serata” dichiara Antonia Sautter, “di tornare a far sfilare le mie “Regine” a Palazzo Vecchio, raccontando questa volta la loro forza, la loro intelligenza e la loro dirompente creatività accostate all’immenso genio di Leonardo da Vinci, colui che osò immaginare di far spiccare in volo l’umanità intera. L’immaginifica magnum opus tutta al femminile che racconteremo, con nuovi abiti realizzati per l’occasione e un divertissement teatrale, vedrà come protagoniste Caterina de’ Medici, la Contessa Castiglione, Eleonora da Toledo, Artemisia Gentileschi e l’Elettrice Palatina, tutte donne di origini toscane che riuscirono a spiccare un volo nella Storia e a far immaginare un futuro diverso per noi tutte, che siamo loro eredi. Il sogno di volare…”

A partire dalle 22:30 nella Sala delle Armi di Palazzo Vecchio, Gran Ballo di Carnevale con After Dinner Party realizzato in collaborazione con Atrium Bar, performance di Stranomondo e dj set di livello europeo con Remo Giugni e Leandro Da Silva. L’evento è dedicato a quanti vogliono vivere una serata unica, contribuendo così a sostenere due importanti progetti benefici: la Lega del Filo d’Oro e la YOU Foundation, in relazioni UNESCO, confermando così l’impegno del Gran Ballo di Carnevale nel promuovere cultura, arte e solidarietà. Per questa edizione del Carnevale, Sartorie, artigiani del trucco e parrucco e della carta pesta sono già a lavoro. Sarà inoltre possibile vedere animato il centro storico dai fiaccherai fiorentini che con costumi d’epoca accompagneranno gli ospiti dagli hotel del centro a Piazza della Signoria.

Grande Parata di Carnevale nel centro storico. Dalle ore 14:00, ritrovo in piazza Santa Maria Novella con “Aspettando il Carnevale” in collaborazione con Lady Radio, media partner. Musica e animazione per far crescere l’attesa del Carnevale, presentare le delegazioni che sfileranno ed invitare grandi e piccini a partecipare in maschera e vincere premi. Mascherati ed unisciti al corteo per vincere fantastici premi e trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’allegria, della musica e del divertimento.

Musica, coriandoli, amicizia, saranno gli ingredienti principali di questa grande festa aperta a tutti e dal dress code rigorosamente in maschera La parata sarà capitanata da Stenterello, figura del Carnevale di Firenze, a bordo di vetture storiche del Camet (Club Auto e Moto d’Epoca Toscano). L’arrivo è, come da tradizione, in piazza della Signoria dove dalle ore 15:00 partirà l’animazione in attesa dell’arrivo della parata.

Il Gran Giurì assegnerà i prestigiosi premi, tra i quali il premio Stenterello 2025, realizzato dal maestro orafo Paolo Penko - l’opera raffigura il volto di Stenterello, maschera e simbolo del carnevale fiorentino. Il premio traforato in lega dorata è impreziosito dalle lavorazioni di superficie della martellatura e della luminosa tecnica del penkato – e voucher a cura di Binomio–Hotel Indigo.

L’evento, libero e gratuito, vedrà la straordinaria partecipazione del Carnevale Misterbianco di Sicilia – eccellenza italiana apprezzata nel mondo, ha partecipato a kermesse a Hong Kong, Costa Azzurra, Arabia Saudita e New York - e la partecipazione delle tradizionali maschere di Ondina e Burlamacco, quale collaborazione con il Carnevale di Viareggio.

EMPOLI

Un progetto che mira a valorizzare la tradizione folle e geniale di sua ‘maestà’ Il Carnevale in una collaborazione tutta toscana tra la città di Empoli e Fondazione Carnevale di Viareggio.

'Mela Ridens. Un altro carnevale' è il nome dell'evento che approderà per tre fine settimana tra gennaio e febbraio. Pomo amato da grandi e piccoli o 'frutto del peccato', la mela sarà l'ispirazione per 17 installazioni urban art di grandi dimensioni, dai colori intensi e dal significato profondo.

Una ‘prima’ assoluta, dal 26 gennaio (giorno del debutto del carnevale) al 4 marzo 2025 (Martedì Grasso), la mostra a cielo aperto denominata “Mela Ridens” sbarcherà a Empoli. Realizzata dai maestri del Carnevale di Viareggio, la mostra vedrà l'intervento delle studentesse e degli studenti del liceo artistico 'Virgilio', che personalizzeranno con interventi plastici due mele realizzate ex novo per Empoli dal maestro Umberto Cinquini.

Come ogni Carnevale che si rispetti, Empoli si apre alla festa nelle giornate di domenica 26 gennaio, sabato 8 febbraio e sabato 22 febbraio, con un evento speciale in biblioteca per Martedì Grasso. Per il debutto del 26 gennaio saranno presenti le popolari maschere del Carnevale di Viareggio, Burlamacco e Ondina.Ma come annunciato già nel titolo, quello di Empoli sarà 'un altro Carnevale', con parate di maschere, bande musicali, tante attività per bambini e momenti dedicati alla musica e agli spettacoli di strada per le famiglie, coordinati dall'associazione Canto Rovesciato. Ulteriori aggiornamenti arriveranno con il programma completo.

FOIANO

Tutto pronto per il carnevale più antico d’Italia, quello che si svolge in Toscana, nel borgo medievale di Foiano della Chiana, dove dal 9 febbraio al 9 marzo, per cinque domeniche, si svolgerà la 486esima edizione del Carnevale che vanta più storia. Le vie del piccolo paese saranno animate dai quattro carri allegorici costruiti in cartapesta da maestri veri e propri. Inoltre, musica e colori con street band, sfilate di bande musicali e gruppi in maschera provenienti da tutta Italia. Le parate, un tripudio di colori, suoni e folklore, regaleranno al pubblico un momento di pura magia, coinvolgendo spettatori di tutte le età.

Il Carnevale di Foiano della Chiana è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia, sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. Il cuore dell’organizzazione ruota intorno ai quattro mastodontici carri allegorici realizzati da veri maestri in cartapesta e da tecnici della meccanica per muovere le gigantesche figure. A realizzare queste opere d’arte sono i “Cantieri”, come si chiamano a Foiano della Chiana, che dalla prima domenica daranno vita a veri e propri spettacoli che avranno come palcoscenico le piccole vie del centro storico di Foiano.

Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici: questi i nomi delle quattro fazioni che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo. Attesa, da parte del pubblico, per scoprire quali saranno i colori e i soggetti rappresentati in forma allegorica da veri e propri maestri della cartapesta e della meccanica.

Non solo carri di cartapesta, ogni fine settimana tante iniziative collaterali. Il programma della manifestazione come sempre prevede tante altre attività pensate per tutti i gusti per le migliaia di persone che arriveranno nei fine settimana nel paese. Due mostre imperdibili, in particolare, arricchiranno il programma culturale del Carnevale. La prima è quella di Ale Giorgini, l’illustratore di fama internazionale presenterà dei lavori dedicati a un progetto speciale legato alla comunicazione del Comune di Foiano della Chiana.

Attraverso il suo stile geometrico e minimale, Giorgini racconterà l’identità e la storia della città con un linguaggio visivo contemporaneo e coinvolgente, rendendo questa esposizione un vero punto di incontro tra arte e comunità. Vera novità sarà la mostra dei Vestiti Storici: un’esposizione dedicata ai costumi storici dei quattro cantieri permetterà ai visitatori di scoprire l’evoluzione stilistica e culturale del Carnevale di Foiano, celebrando la tradizione sartoriale locale.

Musica e attività di promozione per il Carnevale 2025. Non mancheranno i DJ Internazionali: tre grandi nomi della scena musicale elettronica animeranno le serate con Alex Neri, fondatore dei Planet Funk e icona della house italiana. Poi Fargetta, storico protagonista della dance anni ’90, che farà scatenare il pubblico con i suoi successi e infine Ricky Le Roy, leggenda della techno, porterà il suo sound unico a Foiano. Torna anche l’appuntamento con "Avanti coi Carri Show", il programma televisivo dedicato al Carnevale di Foiano, che trasmetterà i momenti più emozionanti delle sfilate e degli eventi, permettendo al pubblico di vivere l’atmosfera del Carnevale anche a distanza.

Cooking Show e Camperisti per animare le piazze del paese. Rinnovata per questa edizione l’apprezzata iniziativa dei cooking show, che offrirà ai visitatori l’occasione di assistere a dimostrazioni culinarie dal vivo e degustare piatti della tradizione toscana e non solo. Un evento che unisce il gusto e l’arte della cucina in un’atmosfera di festa. Per i camperisti, sarà nuovamente disponibile l'area sosta dedicata ai camper, attrezzata per garantire il massimo comfort e permettere ai visitatori di vivere il Carnevale senza preoccupazioni logistiche.

Una grafica sempre più rinnovata. Dopo la collaborazione con la street artist Camilla Falsini che già nelle due precedenti edizioni aveva contribuito a rinnovare il Carnevale di Foiano dal punto di vista grafico, a dare colore alla grafica della manifestazione sarà quest’anno Ale Giorgini, un illustratore e designer italiano. Giorgini ha collaborato con brand come Armani, Adidas, Amazon, Barilla, Coop, Enel, ESA European Space Agency, Jeep, Puma, Martini, Ford, Disney, Warner Bros e ha pubblicato le sue illustrazioni su Le Monde, The Hollywood Reporter, Boston Globe, Chicago Magazine, Le Monde, The Official Ferrari Magazine, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera.

Ha partecipato a mostre ed eventi in tutto il mondo: da Tokyo a New York, Zurigo, Vienna, Parigi, San Francisco, Los Angeles, Melbourne, Londra, Montreal. Ha vinto il Good Design Award del Chicago Museum of Design (2017) ed è stato selezionato per l'annual della Society of Illustrators di New York (2015, 2017). É il fondatore di Illustri Festival, biennale internazionale di illustrazione di cui è stato direttore artistico dal 2013 al 2019. Nel 2017 ha fondato Magnifico, agenzia che rappresenta il lavoro di alcuni dei più importanti illustratori italiani.