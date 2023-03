Cinema: The last fighter, da Firenze alla Siria il riscatto di Mark

THE LAST FIGHTER Official Trailer#2023

Il 15 marzo la Siria entrerà nel suo 13° anno di conflitto. I recenti terremoti che hanno colpito duramente il paese, hanno peggiorato la già grave crisi umanitaria che si era abbattuta sulla popolazione dopo anni di sofferenze, spingendo definitivamente il paese sull'orlo del baratro. Ha lanciare l’allarme oggi è Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, alla vigilia del triste anniversario dello scoppio della guerra nel Paese.

Nel 2023, la Siria è il paese con una delle più grandi crisi di sfollati a livello globale. Secondo un’ultima rilevazione sui bisogni umanitari nel Paese, più di 15 milioni di persone in tutta la Siria dipendevano già dagli aiuti umanitari per soddisfare i loro bisogni primari. Si stima che prima dei terremoti ci fossero 1,9 milioni di sfollati nelle sole aree controllate dall'opposizione nella Siria nord-occidentale, la maggior parte dei quali erano donne e bambini. Secondo quanto riferito, in seguito ai terremoti almeno 86 mila persone sono state sfollate nell’ultimo periodo, più della metà di queste sono bambini.

Il conflitto ha portato a sfollamenti multipli, povertà diffusa e milioni di bambini siriani che hanno subito ripetuti shock, aggravati poi dai terremoti, che hanno costretto oltre 50 mila bambini a lasciare le proprie case.

Un film di azione di Alessandro Baccini girato in Toscana, dalla Città del Fiore alle cave di Vecchiano e Lucca ascolta proprio la voce dei bambini. Chi ne sente il grido d'aiuto da scenari ai quali ci siamo abituati, scorrendo i programmi in tv, passando da una cosa a un'altra sullo smartphone? Alessandro Baccini ha portato a termine il suo film d'azione 'The last fighter', prodotto da Domenico Costanzo, che da giovedì 30 marzo sarà proiettato nei circuiti Uci di Firenze, Campi Bisenzio, Arezzo e Sinalunga.

Baccini, regista e attore, ha sentito il lamento dei piccoli siriani, figli in una guerra dimenticata, tra i conflitti che si direbbero un po' comodamente e apparentemente di "bassa intensità", e ne ha fatto motivo di riscatto per Mark, che da avvocato in carriera e giocatore estremo in combattimenti marziali viene poi coinvolto affettivamente e concretamente nella salvezza dei bambini. Un film che mescola la spettacolarità di combattimenti di arti marziali, sentimenti e forti tematiche sociali di grande attualità.

Giovedì 30 marzo a Firenze, nella Sala Uci di Firenze, nel primo giorno di uscita di "The Last Fighter" il regista Alessandro Baccini, il produttore Domenico Costanzo, l'attrice Shari Fontani ed altri componenti del cast tecnico e artistico, saluteranno il pubblico.

La ricostruzione dell'ambiente siriano è stata preparata nelle cave di Vecchiano grazie alla partecipazione della Croce Verde che ha messo a disposizione i tendoni. Diverse le scene girate a Lucca: l'Asl ha consentito di effettuare delle riprese al 'San Luca', in sala operatoria. Una scena di un combattimento è stata allestita anche nel Palazzo Ducale di Lucca.

Il film è stato realizzato in collaborazione con Aurora Cinema Produzioni, Lorebea Film Production e Starwaves Studio, con il sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la collaborazione della Provincia di Lucca e dell'azienda Lucchese System Data Group di Stefano Silla.

A produrre 'The last fighter' e a firmarne la sceneggiatura il cineasta fiorentino pluripremiato Domenico Costanzo.

Cast: Shari Fontani, Luna Francavilla, Michael Segal, Rachele Risaliti, Fabrizio Pinzauti, Gianluca Magni, Luciano Casaredi, Alessandro Tassi, Salvatore Costanzo, Luca Sernesi, Claudio Vigiani, Victor Deda. La sceneggiatura è di Baccini e Domenico Costanzo. Aiuto regia Annabella Dal Canto. Operatore Paolo Catucci. Fotografia: Roberto Carli. Scenografia: Luciano Mancini. Costumi: Debora Frosini, Trucco: Miriam Passalacqua, Antonella Baglioni, Antonella Minutoli. Post produzione video Andrei Mavroenidis. Post produzione audio: Andrea Pasqualetti, Marco Gorini. Colonna sonora: Giovanni Puliafito. La canzone "By your side" è di Maristella Merle.

Stunt: Giancarlo Scolari, Alessandro Cerboncini, Riccardo Cerboncini, Alisea Batazzi, Iduna Batazzi, Luigi Vitobello, Paolo Iannettone.

'The last fighter' è la seconda opera di Baccini dopo il film 'Una ragione per combattere'.