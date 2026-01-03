Tanti Presepi nel giorno della Befana

La Toscana si prepara a salutare i visitatori con gli ultimi appuntamenti che coinvolgeranno grandi e piccini culminando nei festeggiamenti dell’Epifania che chiudono le festività. Le manifestazioni, che hanno accompagnato le città nel periodo natalizio con un racconto fatto di luce, musica e spettacolo, attraverso un ricco e diffuso calendario di eventi capace di valorizzare il centro storico e i suoi luoghi simbolo, la trasformerà ancora in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Si sono chiuse giovedì 1 gennaio 2026, le votazioni per scegliere la migliore versione dei Presepi Geniali. Organizzata dal Centro Commerciale Naturale Vincincentro - in collaborazione con la parrocchia di S. Croce e del Comune di Vinci -, la manifestazione è giunta alla sua seconda edizione e mira a valorizzare le creazioni della rappresentazione sacra in tutte le sue forme, così come sta succedendo nel Capoluogo, dove fino al 6 gennaio le installazioni rimarranno in giro per il paese, pronte a essere scoperte (possono essere apprezzate anche sulla pagina Facebook del CCN)..

La premiazione per il miglior presepe geniale è prevista per martedì 6 gennaio, quando alle 12 la Befana entrerà in Piazza Masi portando con sé i dolci per i bambini. A seguire, la proclamazione del miglior presepe delle festività 2025, ovvero quello che ha ricevuto più voti dai visitatori, i quali hanno votato in questi giorni sulle schede disponibili nei negozi aderenti al Centro Commerciale Naturale Vincincentro. In caso di pioggia l’evento si svolgerà nei locali adiacenti alla chiesa di S. Croce in Vinci.

Laboratori e musica accompagnano gli ultimi giorni di eventi legati al Natale a Migliana, dove la storica Via dei Presepi ha accolto quest’anno i visitatori con tante iniziative collaterali. Martedì 6 gennaio intera giornata per visitare in libertà i circa 50 presepi sparsi nelle varie frazioni di cui si compone il paese: le mappe digitali sono scaricabili tramite i Qr Code affissi nelle bacheche della pro loco e quella cartacea è disponibile nelle attività commerciali.