Taglio del nastro di Firenze dei Bambini 2025

Firenze, 23 maggio 2025 – È cominciata con oltre mille bambini delle scuole primarie fiorentine accorsi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per partecipare all’evento “Geronimo Stilton sulle tracce dell’hacker”, in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale per la Toscana la dodicesima edizione di Firenze dei Bambini (23-25 Maggio 2025), il grande evento promosso dalla Direzione Istruzione del Comune di Firenze e organizzato dalla Fondazione MUS.E con la direzione artistica di Valentina Zucchi organizzato ogni anno per i bambini e per i ragazzi di ogni età e che quest’anno è ispirato alla pace e al Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi.

L’iniziativa di questa mattina, alla presenza dell’assessora all’educazione Benedetta Albanese e del questore Fausto Lamparelli, ha permesso ai bambini di incontrare il famoso topo giornalista, sua sorella Tea e di prendere parte ad una interessante lezione sui rischi del web.

Al termine i bambini hanno ricevuto in dono copia del libro “Geronimo Stilton sulle tracce dell’hacker” (Piemme Editore) e una merenda, quest'ultima offerta da Unicoop Firenze.

Il programma di Firenze dei Bambini di quest’anno ha il titolo emblematico. Costruiamo la pace. Il canto del mondo ed offre ai bambini e alle loro famiglie un ricchissimo ventaglio di iniziative con centinaia di appuntamenti gratuiti distribuiti in tanti luoghi chiave della città.

Main sponsor dell’iniziativa è Toscana Energia. Gli sponsor sono Mazda Motor Italia, Autostrade per l’Italia, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, Menarini, Gruppo Beyfin Spa Società Benefit, Hu Firenze Camping in town, Unicoop Firenze, Mukki, Aboca; L’evento vede il supporto di Fondazione CR Firenze, storico partner de Le Chiavi della Città, attiva anche con lo sviluppo e con l’organizzazione di numerose iniziative a cura di PortaleRagazzi.it al complesso delle Murate, nonché il sostegno di Publiacqua e di Alia e la collaborazione della Città Metropolitana di Firenze, dell’Istituto degli Innocenti, dell’Istituto Geografico Militare e della Fondazione Meyer.

Parola d’ordine di tutto il palinsesto, interamente gratuito, è la pace, intesa come rispetto per sé stessi e per l’altro: dalle performance artistiche agli spettacoli, dai laboratori agli interventi musicali, tutto concorrerà a costruire un fine settimana ideale in cui piccoli e grandi vivranno il piacere di orchestrare una sinfonia di pensieri, di azioni, di sogni: per diventare veri costruttori di pace.

Le giornate di sabato e domenica saranno dedicate alle proposte per le famiglie con bambini, e ragazzi da 0 a 12 anni, con un ricchissimo palinsesto: alcuni luoghi chiave del centro cittadino - Palazzo Vecchio e San Firenze, Santa Maria Novella, il complesso delle Murate, l’Istituto degli Innocenti, l’Istituto Geografico Militare - accoglieranno un’ampia serie di iniziative, mentre in tutto il resto della città - dai musei alle biblioteche, dai giardini alle accademie - saranno attivi ulteriori preziosi appuntamenti.

Per le giornate dell’evento sarà inoltre presentato uno speciale programma in collaborazione con la Fondazione Meyer, dedicato ai degenti. Sarà proprio dal Meyer che prenderà il via sabato mattina, dopo un’attività collettiva, una speciale “scultura da passeggio”, la Sfera di giornalielaborata con i bambini insieme agli esperti di Cittadellarte, quartier generale dell’artista Michelangelo Pistoletto.

Come concepito dall’artista negli anni Sessanta, l’opera passeggerà straordinariamente per Firenze tutto il fine settimana, facendo visita ai diversi luoghi dell’evento e sollecitando la partecipazione di piccoli e grandi. Nel frattempo, le iniziative si snoderanno infatti in città: presso le Murate saranno fruibili i fantasiosi laboratori a cura di Portale Ragazzi - Fondazione CR Firenze e della Direzione Istruzione del Comune di Firenze, con l’intramontabile tartaruga Uga, con un importante Food Talk per tutta la cittadinanza (partner Camst e Cirfood).

Sempre alle Murate, in piazza Madonna della Neve prenderà vita grazie ai bambini e agli artisti di Sognare arte un inedito mandala della pace mentre negli altri spazi si alterneranno laboratori artistici, teatrali, coreutici, musicali (a cura di Fenix Studios, AdArte, La stanza dell’attore,Il trillo), ma anche lo spettacolo Accadueò a cura del Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno - compagnia Giallo Mare e l’iniziativa Insieme nella pace promossa dalla Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights e Colors for Peace.

Anche in Santa Maria Novella protagonisti saranno le arti, con installazioni visive, performance teatrali e attività musicali ispirate alla pace: nell’antico dormitorio ciascuno potrà contribuire alla creazione di una scenografica opera collettiva ispirata al cantico (a cura di MUS.E con Ginevra Boni) ma anche interpretare creativamente i Global Goals con un laboratorio a cura del Museo dei Bambini di Milano; i mediatori AMIR coinvolgeranno i più piccoli in un originale viaggio fra le culture del mondo, mentre alla pace guarderanno gli eventi a cura delle compagnie teatrali I nuovi e Inquanto teatro, nonché di Art-tu, di C.E.T.R.A., di Li.Be.

Presso l’Istituto degli Innocenti, il cortile degli uomini risuonerà per tutto il fine settimana di un Drum Circle corale, mentre quello delle donne vivrà dei giochi e delle fantasticherie della Carovana dei pacifici; ancora, nella Bottega dei ragazzi si alterneranno le attività artistiche ed educative a cura dell’Archivio di stato, di Fondazione Ferragamo, di CISV, di Triboo, mentre le sale adiacenti vedranno all’opera gli artisti del Teatro del ventoe della Compagnia TPO ma anche i filosofi di Amica Sofia, gli esperti di Unicef e dello stesso Istituto degli Innocenti, la squadra della Comunità di Sant’Egidio, con la mostra e i laboratori Facciamo pace?!?

Nello stesso tempo, l’Istituto Geografico Militare aprirà le proprie porte per scoprire i segreti della geografia e della cartografia con un’ampia serie di attività, di giochi e di laboratori sul tema.

In Palazzo Vecchio, inoltre, la Sala d’arme diventerà il luogo in cui costruire una Firenze infinita(a cura de Il Piccolo principe con Mao Fusina), mentre l’Atelier d’arte e la Salotta vedranno un susseguirsi di laboratori dedicati all’illustrazione e alle storie (a cura di Emergency, di Aboca con la presenza di Chiara Grasso, di Celina Elmi).

Il Salone dei Cinquecento, grandioso palcoscenico del palazzo, accoglierà sabato pomeriggio lo spettacolo Storie di pace di Oreste Castagna, celebre volto di Rai Yoyo, e di Mago Tornado, per poi lasciare spazio alla musica nella giornata di domenica: qui infatti si esibiranno i piccoli grandi musicisti dell’Accademia musicale, di Florence International Violin Academy, del Piccolo Coro Melograno, per poi concorrere tutti al grande evento finale.

Per tutta la giornata di domenica, infatti, le artenaute del Castello di Rivoli, reduci dalla Biennale Democrazia di Torino, saranno al lavoro con i bambini nel Cortile di Buontalenti per creare una serie di incredibili bandiere: saranno proprio queste bandiere pacifiche, insieme ai loro creatori, ad approdare in piazza Signoria accompagnati dalla marching band L’orchestrino e dalla Sfera di giornali di Pistoletto: un visionario - e possibile - messaggio di pace per tutti.

Durante il weekend, un’attenzione speciale sarà come sempre rivolta ai piccolissimi: il Teatrino delle storie in Palazzo Vecchio e gli spazi educativi di Palazzo Medici Riccardi saranno infatti i “nidi” ideali per i bambini 0-6 anni e per i loro genitori, con una serie di attività pensate appositamente per loro, a cura di ARCAlab e di MUS.E.

E non solo, tantissime istituzioni della città concorrono all’evento con una straordinaria serie di attività, laboratori e iniziative, aprendo le loro porte ai bambini e ai ragazzi: Museo Novecento, Museo Stefano Bardini, Casa Buonarroti, Galleria dell’Accademia, Gallerie degli Uffizi, Museo Horne, Museo dell’Opificio delle Pietre dure, Museo di San Marco, Museo Nazionale del Bargello, Museo Galileo, Museo Archeologico Nazionale, Museo di Storia Naturale e villa La Quiete - Sistema museale di Ateneo, Opera di Santa Croce, Fondazione Scienza e Tecnica, Fondazione Museo Stibbert, Fondazione Angeli del bello, Fondazione Palazzo Strozzi, Fondazione Franco Zeffirelli, Archivio di Stato, Gabinetto Vieusseux, Biblioteca delle Oblate (che il 25 maggio festeggia i 18 anni), Biblioteca Buonarroti, BiblioteCaNova, Ludoteca La tana dell’orso, Giardino del nido d’infanzia La nave, INAF Osservatorio astrofisico di Arcetri, Scuola Steiner Waldorf Firenze, Accademia della Crusca, Impianto dell’Anconella, Firenze Camping in town.

Per scoprire tutto il programma: www.firenzebambini.it

Tutte la attività sono gratuite. Alcune attività sono ad accesso libero fino a esaurimento posti, altre su prenotazione (sia per i bambini sia per gli adulti). Le prenotazioni sono attive fino alle ore 22 del 22 maggio 2025.

Tutti i partecipanti (un bambino e un accompagnatore, muniti dello speciale braccialetto), inoltre, avranno eccezionalmente accesso gratuito al Museo di Palazzo Vecchio, al Complesso di Santa Maria Novella, al Museo Novecento, al Museo Stefano Bardini: un’ulteriore occasione per vivere la magia della cultura.