Tabernacolo in memoria di Riccardo Magherini, il Comune si impegna

Fabio Giorgetti (presidente Commissione cultura e sport): “Manterremo il ricordo in San Frediano”

“Il padre di Riccardo Magherini ha lanciato un appello per una risposta, da parte del Comune di Firenze, al tabernacolo dell’Oltrarno sparito nell’agosto del 2020. Un tabernacolo – ha ricordato il presidente della Commissione cultura e sport Fabio Giorgetti nel corso di un question time in Consiglio comunale al quale ha risposto la vicesindaca Alessia Bettini – fortemente voluto dai familiari e dagli amici di Riccardo. C’è disponibilità da parte dell’amministrazione per risolvere la questione anche se la vicesindaca Bettini ha spiegato che la legge prevede siano trascorsi dieci anni dalla data della scomparsa per intitolazioni e targhe. Eventuali deroghe vengono decise dalla prefettura. C’è l’impegno e l’amministrazione comunale che farà tutto quel che è possibile affinché venga ricordata la memoria di Riccardo Magherini attraverso un percorso condiviso con la famiglia.

Il sindaco ha dichiarato di essere disponibile a trovare una soluzione – ha aggiunto il presidente Fabio Giorgetti – anche se vanno rispettate le norme della toponomastica. È importante riuscire a portare avanti il ricordo di questo ragazzo del 1974, con cui ho avuto il privilegio di giocare e di conoscere lungo la sua vita. Occorre lavorare per mantenere un ricordo di Riccardo all’interno della sua San Frediano in modo tale che tutti potremo continuare a ricordare i particolari in cui è venuto a mancare. Quando muore un figlio è una tragedia infinita. Spero e credo – ha concluso il presidente Fabio Giorgetti – che arriveremo presto ad una soluzione che vada bene sia all’amministrazione che alla famiglia”.