Riccardo Magherini, rubato il tabernacolo che lo ricorda

Atto vandalico in San Frediano l'altra notte. Stella: "Gesto vile e vigliacco"

Firenze, 1 settembre 2020 - "Il Comune di Firenze verifichi con accuratezza se le telecamere di sorveglianza in Borgo San Frediano possono aver ripreso il gesto vile e vigliacco di chi, l'altra notte, ha rubato il piccolo tabernacolo che ricorda Riccardo Magherini, il 39enne morto in circostanze drammatiche nel 2014 a Firenze". Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia). "A Guido e Andrea, e alla famiglia di Riccardo, va tutta la mia vicinanza", sottolinea Stella, che aggiunge: "Questo atto vandalico non offende solo la memoria di Riccardo Magherini, ma l'intera città di Firenze".

