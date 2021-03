Tabernacolo Riccardo Magherini, si muove il Consiglio comunale

SPC: "Lo sfregio di agosto non ha ancora visto una risposta delle istituzioni". FDI: "Si permetta un ricordo di Ricky nel rione"

"Il padre di Riccardo Magherini ha lanciato un appello, riportato oggi dalla stampa, per una risposta del Comune di Firenze al tabernacolo dell'Oltrarno sparito nell'agosto del 2020. Leggiamo che il Sindaco sarebbe disponibile a trovare una soluzione. Siamo già in ritardo e non si sarebbe dovuti arrivare a un appello della famiglia per dare risposta a questo sfregio alla città, ancora segnata dalla vergognosa vicenda che ha colpito Riccardo e che ancora attende giustizia". Così Palagi e Bundu (SPC), che proseguono: "Ovviamente non vogliamo sostituirci alla Giunta e seguiremo con attenzione l'evolversi della situazione, garantendo che il nostro gruppo consiliare è pronto a chiedere puntualmente conto di come le cose andranno avanti, anche proponendo direttamente al Consiglio di impegnare il Sindaco in questo senso. Quante volte il Comune di Firenze si è dichiarato dalla parte della famiglia e degli amici di Riccardo Magherini? Si individui nel giro di poco il progetto e lo si realizzi"."Il furto del tabernacolo collocato in Borgo San Frediano all'altezza della chiesa del Cestello, avvenuto a fine agosto scorso, è una vicenda molto triste. Ascolto volentieri la richiesta del padre e del fratello di Riccardo che chiedono a gran voce il ripristino del manufatto".

Sulla vicenda interviene anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi: "La città di Firenze ha concesso enormi pareti per realizzare murales a molti personaggi più o meno discussi; anche Riccardo, scomparso la notte del 3 marzo 2014, merita di avere un luogo dove i tanti suoi amici, vicini e cittadini di San Frediano che lo conoscevano, possano ricordarlo".