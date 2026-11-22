«Due potenti petardi esplosi contro un portone hanno danneggiato la sede del Consiglio regionale. Nessuno e niente, nemmeno edifici storici come il Palazzo del Pegaso, sembra essere al riparo dalla furia di questi scioperanti incivili. E al di là dei danni materiali, siamo di fronte a un atto di minaccia e violenza contro le istituzioni che non può essere derubricato a semplice episodio di piazza.

Chiediamo che vengano acquisite e analizzate tutte le immagini disponibili per identificare i responsabili, compresi coloro che, travisati e nascosti sotto gli ombrelli, avrebbero partecipato a questi atti. Ci aspettiamo inoltre che la Giunta regionale tutta e il presidente Giani condannino senza ambiguità quanto accaduto e prendano immediatamente le distanze da queste forme di violenza. Chi colpisce le istituzioni deve essere individuato e chiamato a rispondere delle proprie azioni».Così il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Toscana.