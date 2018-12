Sulle Orme di Ildegarda: frequenze, vibrazioni, antica medicina

Il convegno si terrà il 9 dicembre 2018, dalle 9 alle 18 all'Hotel Together Florence Inn - Bagno a Ripoli

Un viaggio alla scoperta delle virtù medicatrici invisibili della natura e dell'uomo sulle orme della mistica e donna di scienze medievale Ildegarda di Bingen. Frequenze, suoni, vibrazioni, energie vitali, acqua 'informata', sono diversi elementi che fanno parte delle “Sottigliezze dell’Arte della cura”, che considerano l'essere umano nella sua multidimensionalità, unione di anima e corpo: eredità della medicina antica.

A Firenze, il 9 dicembre, se ne parlerà in un convegno - organizzato dall’associazione Viriditas di Viterbo e dall’associazione e scuola di pranoterapia Alaro di Firenze - che riunisce personalità del mondo scientifico, culturale e artistico, in un viaggio alla scoperta delle “virtù medicatrici invisibili della natura e dell'uomo" sulle orme della mistica e donna di scienze medievale Ildegarda di Bingen le cui conoscenze e la cui visione olistica ricevono conferme dalla scienza contemporanea.

La figura di Ildegarda gode di un grande favore di pubblico oggi. Il riflesso attualizzato del pensiero e dell’opera di Ildegarda - in varie modalità di approccio e di metodo - si riscontra in quelle attività rivolte al miglioramento e alla conservazione del benessere globale della persona, denominate Discipline del Benessere e Bionaturali (DBN), diffuse ampiamente ormai da anni su tutto il territorio nazionale.

"Tra i relatori del convegno troviamo: Carlo Montinaro, Preside ad Chatedras dell’Università Nuova Scuola Medica Salernitana parlerà del ruolo fondamentale del femminile nell’arte della cura; Franco Cracolici, medico agopuntore ci parlerà del volto umano e naturale della medicina; Marie Noelle Urech, Counselor, autrice e studiosa di Ildegarda, parlerà della Viriditas; Gabriele Laguzzi, biopranoterapeuta e musicista, socio fondatore dell’associazione e scuola Alaro parlerà della funzione di questi due straordinari strumenti come l’energia e la musica per la rigenerazione dell’uomo; Elena Ambrosin, biologa nutrizionista e naturopata parlerà della memoria dell'acqua; Maria Cristina Franzoni, insegnante accreditata in Italia del metodo Soul Voice®, parlerà della voce come strumento d ’elezione per la manifestazione dell'essere; Simona Mezzera, medico e omeopata interverrà sull'omeopatia come approccio sistemico ; Claudio Fontanelli, musicista e ricercatore in campo musicale e esoterico, offrirà un concerto con campane di cristallo .

“La salute, stato naturale dell’Uomo, è l’espressione di un campo vitale vibrante e armonico che Ildegarda denomina “Viriditas” e che è noto a tutte le culture del mondo da tempi immemori – spiega Marie Noelle Urech, la presidente dell’associazione Viriditas - Per ripristinare la salute, bisogna intervenire sia sul fisico visibile sia su quel campo invisibile che lo contiene. L’antica conoscenza empirica degli stati di coerenza dell’energia riceve oggi l’attenzione del mondo scientifico. Non solo, anima e corpo sono un tutt’uno ed è impensabile curare il corpo senza prendere in considerazione le afflizioni dell’anima e la costituzione della persona”.