Sulla Via Francigena alla scoperta della Doc Orcia

Dal 25 al 28 aprile a San Quirico d’Orcia (Si) torna il grande appuntamento con l’Orcia Doc

E’ ormai alle porte il taglio del nastro della decima edizione dell’Orcia Wine Festival, l’evento che dal 25 al 28 aprile a San Quirico d’Orcia (Si), metterà in vetrina le eccellenze del territorio che dal 2004 fa parte del patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. Un festival vero e proprio che a partire dal prodotto principe, i vini della Denominazione di origine controllata Orcia, promuove una serie di eventi collaterali pensati per gli appassionati, ma anche per i più piccoli e per le famiglie, passando per gli amanti dei viaggi e del buon vivere. Filo rosso che legherà tutti gli eventi dell’Orcia Wine Festival quest’anno la “Francigena di Vino”, ovvero il pellegrinaggio per antonomasia, che in queste terre è meta di tanti visitatori.

Alla scoperta delle cantine percorrendo la Via Francigena. Il tema di questa edizione, come detto, sarà “Francigena di Vino”: le visite in cantina potranno essere fatte in e-bike per i sentieri dello storico cammino utilizzando il meglio che più si preferisce. Spazio per gli appassionati di due ruote, grazie all’Orcia Wine Bike in programma da giovedì a sabato alle 14.30; per chi ha voglia di godersi il paesaggio senza faticare saranno attive le visite in mini-bus, con l’iniziativa “Cantine con vista”, da venerdì a domenica con partenza alle ore 10. Spazio anche per gli appassionati di trekking con escursioni sulla Via Francigena alla scoperta del paesaggio Unesco e delle sue cantine venerdì 26 e domenica 28. Per finire la possibilità di raggiungere l’Orcia Wine Festival da Siena con il Treno Natura, il treno d’epoca che percorrerà la Val d’Orcia collegato a San Quirico d’Orcia con un programma di grande rilievo nella giornata del 28 aprile.

La manifestazione

Si tratta di una mostra mercato (dalle 12 alle 18), con in vetrina i vini dell’Orcia Doc, promossa dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con il Consorzio del Vino Orcia e Onav Siena nelle sale seicentesche di Palazzo Chigi Zondadari, dove per quattro giorni troveranno spazio degustazioni tecniche guidate, il banco d’assaggio di vini delle aziende del territorio, oltre alla possibilità di visitare direttamente le cantine. Grazie alla collaborazione con ONAV Siena in programma numerose degustazioni guidate a tema. Tra le attività in evidenza il 25 aprile un convegno a cura di Giampietro Comolli, fondatore dell’Osservatorio Vini Spumanti Effervescenti, in vista del cambiamento di disciplinare dell’Orcia Doc. Altro evento atteso è la master class guidata dal campione italiano dei sommelier Ais, Simone Loguercio, in programma il 26 aprile dal titolo “Orcia: il Sangiovese e i suoi fratelli”.

L’Orcia Wine Festival è un evento promosso dal Comune di San Quirico d’Orcia, in collaborazione con il Consorzio del Vino Orcia e Onav Siena e con il patrocinio di Mipaaft, Regione Toscana, Provincia di Siena e Associazione Europea Vie Francigene.