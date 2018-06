StrateCo, workshop: a Palazzo Vecchio Nardella intervista Mentana

Sabato alle 12.30 in Sala d’Arme il sindaco Nardella intervista Enrico Mentana

#StrateCo, l’8 e il 9 giugno a Palazzo Vecchio si tiene la quinta edizione del workshop/evento formativo sulla comunicazione05 Giugno 2018

Due giorni dedicati alle tematiche della comunicazione; artisti, giornalisti, cultori della materia e politici si confronteranno sull’evoluzione dell’arte del raccontare e del comunicare: dalla post verità giornalistica alla viralità di Casa Surace, dai talk show nell’era dei social network alla musica d’autore intesa come storytelling digitale, sociale e narrativo. Venerdì e sabato a Palazzo Vecchio si terrà la V edizione di #StrateCo, il workshop/evento formativo sulle strategie e tecniche della comunicazione nato da un’idea di Benedetto Gerbasio, visual design e creativo pubblicitario nonché organizzatore dell’evento in collaborazione con il Comune.

‘Chi non comunica scompare’ è lo slogan, il mantra dell’evento in cui i veri protagonisti saranno gli studenti, gli addetti ai lavori e gli appassionati della materia.

Il workshop formativo si terrà in Sala d’Arme e si dividerà in vari panel: si inizia venerdì con un viaggio nella memoria storica del nostro Paese a quarant’anni dalla morte di Aldo Moro con Marco Damilano. La giornata proseguirà con lo storyteller Michele Dalai e il divulgatore scientifico Roberto Burioni su informazione e vaccini, Alessandra Sardoni, Federico Fubini, vicedirettore del Corriere della Sera e Francesco Cancellato sul racconto generazionale ‘Né farabutti, né bamboccioni’; GioEvan poeta/musicista indie dei millennials e Davide Boosta dei Subsonica chiuderanno i lavori con una discussione sull’evoluzione della musica tra digital e streaming.

La giornata di sabato, invece, si articolerà in ‘Multicanalità e storytelling’ con Guglielmo Scilla aka Willwoosh, lo youtuber italiano più famoso di tutti i tempi e il fenomeno Camihawke la regina dell’umorismo 2.0, al secolo Camilla Boniardi; ‘Talk show e second screen: la social tv nell’era digitale’ con la star dei social, oltre un milione di seguaci su Instagram, l’attrice e conduttrice televisiva Diana Del Bufalo. Francesca Barra intervisterà il cantante Motta: un racconto emozionale tra musica e parole, chitarra e voce. Alle 12.30 il sindaco Dario Nardella intervisterà Enrico Mentana su attualità, politica e giornalismo: una maratona al contrario dove il politico intervista il giornalista. ‘Viralità e comunicazione, Nord e Sud, uno spasso!’: un pre-pranzo in compagnia della casa più amata dagli italiani, Casa Surace.

L’ingresso è gratuito ed è gradita la registrazione nominale su www.chinoncomunicascompare.it, dove sarà possibile sia effettuare la registrazione nominale sia seguire in tempo reale aggiornamenti e info sul programma.

Per info scrivere una e-mail a info@chinoncomunicascompare.it o chiamare il numero 3336196430.