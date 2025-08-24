Incendio al Viper Theatre: tenete le finestre chiuse

È ancora in corso un incendio che ha interessato l'edificio del teatro Viper di via Lombardia, alle Piagge. Le fiamme sono divampate ieri sera.
Su indicazione di ASL e ARPAT si invitano gli abitanti delle zone limitrofe di Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano di mantenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse e di evitare attività all'aperto per non esporsi ai fumi fino al termine delle attività di spegnimento.
Dal 2007 il live music club fiorentino rappresenta la sala ideale per spettacoli e concerti. Una struttura di quasi 1400 metri quadrati in cui si sono esibiti tanti artisti e dj italiani e stranieri.
"I Vigili del Fuoco sono al lavoro senza sosta per domare le fiamme alla copertura del teatro. Attivata anche la nostra Agenzia per la Protezione Ambientale. Grazie a tutte le donne e gli uomini impegnati ed esprimo vicinanza al Viper e a chi lo vive, uno spazio di cultura e socialità" commenta presidente Eugenio Giani.