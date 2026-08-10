​Stadio Franchi: corsa contro il tempo che toglie il sonno al palazzo

A Firenze il tempo non è più una variabile indipendente, ma un avversario che gioca d’anticipo. Mancano esattamente quattro giorni alla scadenza fissata dalla UEFA per definire il futuro dello stadio Artemio Franchi, e il clima tra i corridoi di Palazzo Vecchio è di massima allerta. Siamo al 27 luglio 2026: non è più tempo di visioni architettoniche, ma di atti amministrativi pesanti. La tensione tra l’Amministrazione e le opposizioni non riguarda più solo il "se" fare l'opera, ma il "come" e con quali garanzie finanziarie. In questo scenario di estrema urgenza, una domanda domina il dibattito pubblico: riuscirà la macchina comunale a conciliare la rigidità dei procedimenti legali con la velocità bruciante richiesta dal calcio internazionale?

Il deposito della proposta tecnica da parte di ACF Fiorentina segna un punto di svolta procedurale critico. Fino a ieri, il racconto dell'Amministrazione si basava sull'assenza di documenti ufficiali da parte del club; oggi, con le carte in mano agli uffici, la "patata bollente" della responsabilità amministrativa è passata interamente nelle mani del Comune. In termini tecnici, siamo entrati nella fase dell'istruttoria legata a un Partenariato Pubblico-Privato o a un'operazione di Project Financing.

Per Marco Burgassi, Presidente della Commissione Cultura e Sport, questo passaggio non permette scorciatoie. Ricevere i documenti non significa averli approvati. Il Comune è ora legalmente vincolato dai tempi e dalle forme del Codice dei contratti: un errore formale oggi potrebbe tradursi in un ricorso paralizzante domani. Il "punto di svolta" è dunque questo: Palazzo Vecchio non può più invocare l'inerzia della controparte, ma deve dimostrare di saper gestire un'istruttoria complessa sotto una pressione mediatica e politica senza precedenti.

"L'interesse pubblico non sarà deciso sulla base di slogan o valutazioni discrezionali, ma attraverso il procedimento previsto dal Codice dei contratti, con le verifiche tecniche, economiche e giuridiche degli uffici comunali. Saranno esaminati tutti gli aspetti dell'operazione e solo al termine di questo percorso l'Amministrazione assumerà le proprie determinazioni sull'interesse pubblico. Trasparenza significa prima di tutto rispettare le procedure e discutere sulla base degli atti, non delle ipotesi" spiega Marco Burgassi.

Per Massimo Sabatini (Lista Eike Schmidt), l’interesse pubblico non è una categoria dello spirito, ma un calcolo tecnico-economico che al momento manca di variabili fondamentali. L'opposizione contesta quella che definisce una "narrazione in politichese" della Sindaca, chiedendo di tradurre le rassicurazioni in impegni contabili certi. Sabatini ha articolato la sua critica attraverso tre interrogativi precisi che spostano il piano dal politico al tecnico:

I parametri della valutazione: Con quali criteri oggettivi verrà misurato l'interesse pubblico? La minoranza chiede numeri certi su convenienza economica, entità dell'apporto privato reale, durata della concessione e bilancio rischi-vantaggi.

Con quali criteri oggettivi verrà misurato l'interesse pubblico? La minoranza chiede numeri certi su convenienza economica, entità dell'apporto privato reale, durata della concessione e bilancio rischi-vantaggi. Il piano B contabile: Qualora l’istruttoria non portasse alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta viola, quali sono le risorse alternative? Sabatini non accetta promesse, ma esige l’indicazione di capitoli di bilancio, importi e atti amministrativi già pronti per completare l'opera.

Qualora l’istruttoria non portasse alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta viola, quali sono le risorse alternative? non accetta promesse, ma esige l’indicazione di capitoli di bilancio, importi e atti amministrativi già pronti per completare l'opera. La gestione del cantiere: Perché si è scelto di procedere con i lavori senza avere la certezza assoluta sulla copertura dell'intero quadro economico?

Anche i consiglieri di Fratelli d'Italia, Angela Sirello e Matteo Chelli, pur dichiarandosi favorevoli all'ingresso di capitali privati per il completamento dello stadio, sollevano un allarme finanziario sulla gestione pubblica dell'operazione. Il paradosso evidenziato è netto: la destra politica appoggia l'investimento della Fiorentina, ma teme che la Giunta stia firmando impegni economici indefiniti per coprire le lacune del progetto pubblico.

Il termine "cambiale in bianco" definisce esattamente questo rischio: la possibilità che il Comune di Firenze debba farsi carico di costi extra, varianti o mancati introiti senza aver prima blindato le coperture finanziarie. Il timore è che, pur di arrivare al traguardo della chiusura dei lavori, l'ente pubblico si esponga a un esborso non pianificato che graverebbe sui futuri bilanci cittadini.

"Il project non è ancora approvato e restano da chiarire le condizioni della concessione, l'entità dell'investimento e l'eventuale impegno economico del Comune. La Giunta non può impegnarsi a reperire ulteriori risorse pubbliche senza indicare cifre, limiti e coperture. Bene la Fiorentina, ma nessuna cambiale in bianco a carico dei fiorentini" dichiarano Sirello e Chelli.

L'analogia più tagliente mossa da Sabatini riguarda il "metodo" di gestione delle grandi opere a Firenze, citando esplicitamente il caso della tramvia. Il paragone è con i binari che arrivano fino alle sponde dell'Arno mentre resta l'incertezza su come attraversare il ponte da Verrazzano.

Applicato allo stadio, questo monito politico descrive il rischio di un'"incompiuta" nel cuore del Campo di Marte. La critica è rivolta alla scelta di avviare i cantieri basandosi su finanziamenti parziali, sperando di trovare le risorse mancanti "in corsa". Per l'opposizione, il Franchi rischia di diventare un monumento all'incertezza: un'area di cantiere aperta senza la garanzia strutturale e finanziaria di poter arrivare all'ultimo bullone della copertura.

La vicenda del Franchi mette a nudo un corto circuito tipico della modernità urbana. Da una parte la maggioranza, rappresentata da Burgassi, difende la trincea della "procedura": l'idea che solo il rigoroso rispetto dei tempi tecnici e del Codice dei contratti possa proteggere l'opera e l'ente da futuri disastri legali. Dall'altra parte, le opposizioni chiedono che la burocrazia non diventi un paravento per nascondere l'assenza di capitoli di bilancio certi e di una strategia finanziaria solida.