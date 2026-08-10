Firenze 2026: la sfida per la casa verso un nuovo volto della città

Vivere in una città d’arte come Firenze è un privilegio che, per troppi cittadini, si sta trasformando in un’impresa proibitiva. Tra canoni d’affitto alle stelle e una progressiva erosione del patrimonio abitativo accessibile, il diritto alla residenza è diventato l'epicentro di una faglia politica sempre più profonda. L'approvazione odierna della verifica degli equilibri di bilancio comunali, non è stata solo una formalità contabile: dietro le cifre e le delibere si snoda una partita complessa che tocca i servizi essenziali e il destino stesso del tessuto sociale urbano.

Il dibattito si è infiammato a seguito del recente appello della Caritas e dell'arcivescovo Gambelli, che hanno invitato i fiorentini alla solidarietà volontaria, chiedendo di rimettere sul mercato gli immobili sfitti per fronteggiare l'emergenza. Ma se la sfera morale invoca la coesione, la traduzione politica della proposta ha scatenato una tempesta in Consiglio comunale.

Vincenzo Pizzolo (AVS Ecolò) ha annunciato il deposito di una mozione che punta a dotare l'amministrazione di strumenti di intervento diretto. Ispirandosi al modello "Vuoti a Rendere" di Torino e alla proposta di legge nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, la mozione mira a obbligare i grandi proprietari — sia pubblici che privati — a rendere disponibili gli immobili tenuti sfitti senza giustificazione.

La reazione del centrodestra è stata un muro invalicabile. Fratelli d’Italia ha risposto non solo con la condanna ideologica, ma proponendo una visione diametralmente opposta basata sul "Piano Casa" e sul "decreto sfratti", che punta a incentivare le locazioni attraverso la tutela legale dei proprietari e procedure accelerate per il rilascio degli immobili in caso di morosità.

"Un conto è promuovere e incentivare la disponibilità dei cittadini, anche attraverso strumenti di garanzia e di sostegno; un altro è introdurre forme di coercizione... Una sorta di esproprio proletario, incompatibile con i principi di uno Stato democratico e con la tutela della proprietà privata" hanno dichiarato i Consiglieri di Fratelli d'Italia.

Mentre si discute di come recuperare il privato, il patrimonio pubblico vive un paradosso. Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune) ha acceso i riflettori sulla vendita di sei immobili messi all’asta da Invimit SGR, con offerte in scadenza il 23 settembre. L’operazione, dal valore complessivo superiore ai 3,8 milioni di euro, interessa alloggi situati in via dei Servi, via del Romito e via dell’Accademia del Cimento.

Il nodo è tecnico e legale: questi beni appartengono al pacchetto di 61 immobili ceduti al fondo nel 2017, la stessa operazione che ha portato alla sconfitta giudiziaria del Comune per il caso di "via de' Pepi". Il Consiglio di Stato ha infatti stabilito tre criteri cardine per dichiarare l’inalienabilità di un alloggio: l'origine dei fondi di acquisto, la destinazione d’uso e la passata assegnazione come Edilizia Residenziale Pubblica.

Palagi denuncia una scelta politica deliberata: procedere alla vendita senza le verifiche preventive richieste dai giudici e senza una chiara rendicontazione dei proventi del 2017, che avrebbero dovuto essere reinvestiti proprio in edilizia sociale. Il rischio, per l'opposizione, è che Firenze perda pezzi di città pubblica proprio mentre proclama l'emergenza abitativa.

Nonostante lo scontro sugli immobili, l’amministrazione prova a blindare la tenuta sociale attraverso la manovra finanziaria presentata da Cristiano Balli, Presidente della Commissione Bilancio. La strategia è chiara: utilizzare il bilancio come scudo per le fasce più fragili, garantendo la continuità dei servizi in una fase di trasformazione urbana accelerata. I pilastri dell'intervento includono:

Trasporto Pubblico e Mobilità: Conferma della gratuità degli abbonamenti per studenti e agevolazioni per le fasce deboli; prosecuzione dei cantieri della tramvia.

Conferma della gratuità degli abbonamenti per studenti e agevolazioni per le fasce deboli; prosecuzione dei cantieri della tramvia. Investimenti per l'Infanzia: Risorse confermate e implementate per i servizi dedicati a bambini e bambine.

Risorse confermate e implementate per i servizi dedicati a bambini e bambine. Grandi Opere e Cronoprogramma: Conferma della puntualità dei lavori per lo stadio Artemio Franchi e per i progetti di "urbanità sostenibile".

Conferma della puntualità dei lavori per lo stadio Artemio Franchi e per i progetti di "urbanità sostenibile". Abitare Sociale: Sostegno al progetto di co-housing per anziani a Montedomini, già operativo.

“La delibera approvata... conferma i programmi che si è data questa Amministrazione... Grande attenzione per le fasce più deboli, nell'abitare, nel trasporto pubblico” annuncia Cristiano Balli.

Un punto spesso trascurato dall'analisi politica, ma evidenziato con forza da Balli, è il nuovo contratto integrativo per i dipendenti del Comune. Non si tratta di una semplice voce di spesa HR, ma di una scelta di politica economica urbana.

Il contratto introduce "risposte accessorie" che tengono conto della condizione economica della comunità lavorativa interna. L'analisi di fondo è che il rilancio del ruolo dell'ente pubblico e l'efficacia dello "scudo sociale" dipendano direttamente dal benessere e dalla professionalità di chi deve gestire i servizi. Investire sul personale significa, in ultima analisi, garantire che la macchina amministrativa sia in grado di rispondere con precisione alle sfide del 2026.

La partita per il futuro di Firenze resta aperta e carica di scadenze imminenti. Se il bilancio prova a garantire la mobilità e il sostegno ai più deboli, il fronte abitativo rimane una ferita scoperta.