Fotografie di Ruby Hernandez

Se oggi aveste l'opportunità di sedervi nel Cortile di Michelozzo, avvolti dal chiaroscuro delle stesse colonne che videro passare Lorenzo il Magnifico, e poteste interrogare il fondatore di quella dinastia sulla responsabilità del potere, cosa gli chiedereste?

Questa sfida storic è stata raccolta dalla Compagnia delle Seggiole, che attraverso i suoi "viaggi teatrali" trasforma i monumenti da involucri statici in testimoni parlanti. Entrare nel palazzo che fu la culla dell'Umanesimo civile consente così di varcare una soglia temporale dove il Genius Loci si riappropria della sua voce, trascinando lo spettatore in un dialogo serrato con il passato.

Nel ciclo di rappresentazioni dedicate alla "Congiura dei Pazzi" (scritta dal giornalista Massimo Sandrelli), l'architettura cessa di essere sfondo per farsi protagonista. Recitare nei luoghi originali, tra il Cortile di Michelozzo e lo splendore della Cappella dei Magi, altera radicalmente la percezione degli eventi del 1478. È il concetto di "teatro naturale": lo spettatore non osserva la storia, la abita. Al termine della messinscena, l'accesso serale alla Cappella affrescata da Benozzo Gozzoli permette un cortocircuito emotivo: sembra quasi di vedere i volti dei protagonisti appena ascoltati cristallizzati nel colore, come se si entrasse fisicamente dentro l'opera d'arte. La bellezza sublime della Cappella dei Magi, con i suoi ori e le sue vesti preziose, è indissolubilmente intrecciata alle trame oscure di chi, con la medesima mano, finanziava capolavori immortali e ordinava spietate vendette politiche.

In questi ambienti, le parole degli attori si fondono con l'eco di grida che sono realmente risuonate tra quelle pietre. Si pensi al fragore del grido "Palle! Palle!": non una semplice acclamazione, ma l'urlo viscerale dei sostenitori medicei che richiamavano le celebri sfere (sei o sette, a seconda del ramo della dinastia) poste sullo stemma di famiglia. Questo grido di battaglia trasforma l'araldica in appartenenza politica violenta, restituendo la tensione di una città che, nel buio del Cortile, si stringeva attorno alla propria guida contro il complotto nemico.

Fotografie di Ruby Hernandez

In "Conversazione (In)Credibile con Cosimo il Vecchio" Sandrelli torna a scavare nelle ambiguità etiche di un uomo che è molto più di un freddo banchiere. Lo spettacolo svela un profilo psicologico lacerato: da un lato l'implacabile logica del Banco Medici e la gestione della diplomazia con figure come Papa Eugenio IV o l'amicizia con Filippo Brunelleschi; dall'altro, un amore quasi ossessivo per Firenze. Cosimo è il prototipo del politico moderno che costruisce il consenso attraverso il mecenatismo, conscio che la bellezza monumentale è il miglior velo per coprire le ombre del potere. Emerge la figura di un uomo che, tormentato dal peso morale della propria ricchezza, cerca di riscattarsi agli occhi di Dio e della storia finanziando l'arte e la filosofia.

"Ho sempre agito per il destino di questa città, intrecciando l'oro dei miei forzieri con la pietra dei nostri conventi. Ma sorge un dubbio: ho servito il bene pubblico o ho soltanto plasmato Firenze a immagine della mia ambizione, comprando con l'arte il mio posto nell'eternità?" Questa riflessione, nucleo centrale del dialogo immaginario, sottolinea la modernità di Cosimo: un uomo capace di oscillare tra il pragmatismo del potere e il sogno umanistico, rendendo la sua figura un ponte inquietante tra l'interesse dinastico e l'identità collettiva.

La forza di queste produzioni risiede nel sodalizio tra Massimo Sandrelli e Sabrina Tinalli. L'autore fornisce le "ossa" della narrazione attraverso rigore giornalistico e precisione documentale; la regista infonde la "carne" e il respiro vitale, grazie a una regia site-specific capace di abitare gli spazi storici con una drammaturgia che rispetta il luogo senza esserne schiava.

Questa sinergia rende credibile l'incredibile: una conversazione con un uomo morto da secoli. Non è un esercizio di stile, ma un atto di "umanesimo contemporaneo". Abitare i luoghi della memoria — dai cortili medicei alle abbazie millenarie come Badia a Settimo — è l'unico modo per mantenere viva l'identità di Firenze, trasformando la polvere degli archivi in un'esperienza sensoriale che parla direttamente al presente.

Per Massimo Sandrelli, la Congiura dei Pazzi non è un paragrafo scolastico, ma un thriller politico di un'attualità sconvolgente. Nonostante la sua fama, i dettagli rimangono oscuri ai più: chi ispirò davvero la trama? Chi furono le menti dietro l'ombra che decisero di "far saltare un governo" eliminando fisicamente i leader della famiglia più influente d'Europa?

L'approccio del "viaggio teatrale" è qui superiore a qualsiasi libro di testo. Sandrelli adotta un piglio quasi investigativo per ricostruire il clima del 1478, svelando come il complotto dei Pazzi fosse un piano coordinato a livello internazionale per decapitare lo Stato fiorentino. Rivivere quelle ore nei corridoi del potere permette di cogliere l'audacia e la ferocia di un evento che cambiò per sempre il destino del Quattrocento, restituendo alla storia la sua natura di "fatto clamoroso" e sanguinario.

Il teatro, quando si riappropria dei suoi spazi d'elezione, smette di essere finzione per diventare partecipazione civile. Il Rinascimento non è un'epoca chiusa sotto una teca di vetro, ma una conversazione ancora aperta su temi universali: l'etica della finanza, la responsabilità del comando, il valore della cultura nella costruzione del consenso. La storia non è un museo; è uno specchio che ci interroga.